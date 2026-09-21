Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), Marmara Bölgesi için yarın kuvvetli yağış uyarısı yaptı.

MGM İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi tarafından yapılan açıklamada, son değerlendirmelere göre Marmara Bölgesi'nde görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların, yarın sabah saatlerinden itibaren bölgenin batısından başlamak üzere Edirne'nin güneyi (Keşan, Enez, İpsala çevreleri), Tekirdağ, İstanbul, Kocaeli, Sakarya ve Yalova'da kuvvetli (21-60 kg/m2/12 saat) etkili olmasının beklendiği bildirildi. Yağışlı sistemin yarın akşam saatlerinden sonra bölgenin batısını (Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ), çarşamba akşam saatlerinden sonra ise bölgenin doğusunu (İstanbul, Kocaeli, Sakarya ve Yalova) terk edeceğinin tahmin edildiği kaydedildi. Kuvvetli yağışla birlikte sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği belirtildi.