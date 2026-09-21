Sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık magazin gündeminde yer alan Meriç Keskin, bu kez aldığı acı haberle sarsıldı.

Keskin, daha önce abisi İnanç Keskin'in ciddi bir sağlık sorunuyla mücadele ettiğini ve tedavi sürecinin başladığınıaçıklamıştı. Bir süredir tedavi gören İnanç Keskin, yaşadığı kilo kaybıyla da dikkat çekmişti.

Meriç Keskin acı haberi duyurdu

Tedavi süreci devam eden İnanç Keskin'den bugün acı haber geldi. Abisinin hayatını kaybettiğini sosyal medya hesabından duyuran Meriç Keskin, takipçilerini üzen bir paylaşım yaptı.

Meriç Keskin, paylaşımında "Başaramadık" ifadelerine yer verdi.

Keskin'in kısa ancak duygu yüklü paylaşımı, takipçileri ve yakınları arasında büyük üzüntüye neden oldu.

İnanç Keskin'in hastalığına ilişkin daha önce detaylı bir açıklama yapılmazken, Meriç Keskin'in paylaşımının ardından çok sayıda taziye mesajı geldi.