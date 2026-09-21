Bağcılar'da ekmek fırını işleten Güllü Güneysu, iş yeri sahibiyle yaşadığı tahliye anlaşmazlığı nedeniyle iş yerine gelen kişinin saldırısına uğradı. Çocuklarının gözleri önünde darbedilen Güneysu'ya tezgahtaki yumurtaları fırlatan şüphelinin saldırısı güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, dün akşam saatlerinde İstanbul'un Bağcılar ilçesi Fatih Mahallesi'nde bulunan bir ekmek fırınında meydana geldi.

İddiaya göre, fırın işletmecisi Güllü Güneysu ile iş yeri sahibi arasında dükkanın tahliyesi konusunda anlaşmazlık yaşandı. İş yeri sahibinin, kira sözleşmesinin 17 Şubat 2027 tarihine kadar devam etmesine rağmen dükkanın boşaltılmasını istediği, Güneysu'nun ise taşınabilmek için süre talep ettiği belirtildi.

Tartışma büyüdü, tezgahtaki yumurtaları fırlattı

Fırına gelen iş yeri sahibinin kayınbiraderi ile Güllü Güneysu arasında tahliye nedeniyle tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışmada şüpheli, iş yerindeki ürünlere zarar verdi.

Şüpheli, tezgahta bulunan yumurtaları Güneysu'ya fırlatarak saldırdı. Çocuklarının gözleri önünde darbedilen Güneysu'nun çığlıklarını duyan çevredekiler olaya müdahale etti.

İhbar üzerine fırına polis ekipleri sevk edildi. Olayın ardından taraflar ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldü.

Fırındaki saldırı anı güvenlik kamerasında

Yaşanan saldırı iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, iş yeri sahibinin kayınbiraderinin fırın içerisindeki ürünlere zarar verdiği, tezgahtaki yumurtaları Güllü Güneysu'ya fırlattığı ve çevredekilerin saldırıyı engellemek için araya girmeye çalıştığı görüldü.

Olayla ilgili inceleme sürüyor.