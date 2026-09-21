Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda ABD Başkanı Donald Trump ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Zelenskiy, görüşmede ilerleyen günlerde New York'ta yapılması planlanan yüz yüze görüşmeyi de ele aldıklarını belirtti. Zelenskiy, Trump ile New York'ta buluşmak üzere anlaştıklarını ifade ederek, söz konusu görüşmenin sürece etkisine dikkat çekti.

Zelenskiy: Barış yolu bir numaralı önceliktir

Zelenskiy, paylaşımında Trump'ın özel temsilcileri Steve Witkoff ve Jared Kushner'in önceki haftalarda Kiev'i ziyaret ettiğini hatırlattı.

Ukrayna lideri, barış sürecine ilişkin çalışmaların sürdüğünü belirterek, "Barış yolu bir numaralı önceliktir" ifadelerini kullandı.

Gerilimi azaltmaya yönelik adımların yanı sıra enerji, gıda ve insan hayatının korunması gibi temel güvenlik konularında da çeşitli fikirlerin bulunduğunu aktaran Zelenskiy, Amerikan ekibiyle birlikte çalıştıklarını ve ciddi adımlar atmaya hazır olduklarını kaydetti.

Zelenskiy'den Trump'a yaptırım teşekkürü

Zelenskiy ayrıca, Rusya hükümeti ve devlet şirketlerine yaptırım uygulanmasını, Rusya'dan enerji ithal eden ülkelere ise tarifeler getirilmesini öngören yasa tasarısını imzalaması nedeniyle Trump'a teşekkür etti.

Zelenskiy, ABD ile yürütülen temasların devam ettiğini ve diplomatik sürecin ilerletilmesine yönelik çalışmaların sürdüğünü belirtti.