Manisa'nın Kırkağaç ilçesinde Denizli'den Balıkesir'e giden yolcu otobüsü, saat 03.00 sıralarında yoldan çıkarak kaza yaptı. Otobüste bulunan 37 kişiden 18'i yaralanırken, yaralılar çevredeki hastanelere kaldırıldı. Şoför ile kadın muavinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Denizli-Balıkesir seferini yapan otobüs kaza yaptı

Kaza, saat 03.00 sıralarında Manisa'nın Kırkağaç ilçesinde Balıkesir-Kırkağaç kara yolunda meydana geldi.

Denizli'den hareket ederek Balıkesir'e giden 20 ATL 301 plakalı yolcu otobüsü, henüz belirlenemeyen nedenle yoldan çıkarak kaza yaptı.

Otobüste 37 yolcunun bulunduğu öğrenilirken, kazada aralarında şoför ve kadın muavinin de olduğu toplam 18 kişi yaralandı.

18 yaralı hastanelere kaldırıldı

Kazanın ardından bölgeye polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralılara ilk müdahaleyi yaptı.

Yaralılardan 4'ü Balıkesir'deki, 8'i Akhisar'daki, 1'i Saruhanlı'daki, diğer yaralılar ise Kırkağaç'taki hastanelere sevk edilerek tedavi altına alındı.

Şoför ve kadın muavinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Yaralanmayan 19 yolcu başka otobüsle gönderildi

Kazada yara almayan 19 yolcu, başka bir firmaya ait otobüsle Akhisar Otogarı'na götürüldü.

Kazaya karışan yolcu otobüsü, vinç yardımıyla bulunduğu yerden kaldırıldı.

Kaymakam Zafer Oktay bölgede inceleme yaptı

Kırkağaç Kaymakamı Zafer Oktay da kaza bölgesine gelerek incelemelerde bulundu. Oktay, yetkililerden kazayla ilgili bilgi aldı.

Kazanın kesin nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.