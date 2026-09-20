Çağdaş fotoğraf sanatçısı Charles-Joseph de Ligne'nin "Lightscapes" adlı kişisel sergisi, İstanbul Akaretler'deki Vision Art Platform'da sanatseverlerle buluştu. Küratörlüğünü Susanne Van Hagen'in üstlendiği sergide, sanatçının ışık, optik ve algı üzerine çalışmalarından oluşan fotoğrafları yer alıyor.

"Lightscapes" sergisi Vision Art Platform'da açıldı

Charles-Joseph de Ligne'nin "Lightscapes" adlı kişisel sergisinin açılışı, Akaretler'de bulunan Vision Art Platform'da gerçekleştirildi.

Çağdaş fotoğrafın sınırlarını zorlayan sanatçının çalışmalarını bir araya getiren serginin açılışına çok sayıda sanatsever katıldı. Sergide de Ligne'nin ışık, optik, renk ve algı üzerine gerçekleştirdiği fotoğraf çalışmaları yer alıyor.

"Lightscapes", 7 Kasım'a kadar ücretsiz olarak ziyaret edilebilecek. Sergi, salı ve cuma günleri 11.00-18.00, cumartesi günleri ise 12.00-18.00 saatleri arasında açık olacak. Sergi pazar ve pazartesi günleri ise ziyarete kapalı olacak.

"Bu serginin ilk fikri Paris'teyken başladı"

Serginin ortaya çıkış sürecini anlatan Charles-Joseph de Ligne, projenin ilk fikrinin Paris'te şekillendiğini söyledi.

De Ligne, "Bu serginin ilk fikri biz Paris'teyken başladı. Ben Susanne ile tanıştım. Susanne beni, Çağdaş İstanbul'un kurucularından olan Ali ile tanıştırdı. Birlikte çalışabilmek için bir yol arıyorduk. Onlar bizi The Vision Galeri'deki Nisa ile tanıştırdı. Böylece her şey başlamış oldu" dedi.

Susanne Van Hagen: Fotoğrafları algılama, optik ve ışıkla ilgili

Serginin küratörü Susanne Van Hagen, Charles-Joseph de Ligne'nin çalışmalarından etkilendiğini belirtti.

Van Hagen, "Charles ile tanıştığımda fotoğraflarından çok etkilendim. Fotoğrafları hep algılama, optik ve ışıklarla alakalı. Fotoğrafları figüratif yani mecazi olarak çekmiş ve uzun yıllardır peyzaj manzara fotoğrafları çekmiş. Bu durumda hep doğa ile yakın olmuş" diye konuştu.

Sanatçının farklı coğrafyalarda gerçekleştirdiği çalışmalarına da değinen Van Hagen, de Ligne'nin Tuna Nehri üzerindeki evinden Belçika'daki bir şatoya, Şangay'dan İstanbul Boğazı'na kadar farklı mekanları fotoğrafladığını aktardı.

Van Hagen, sergideki yeni çalışmaların sanatçının başarılı serilerinden biri olduğunu ifade ederek İstanbul'daki sanatseverleri sergiyi görmeye davet etti.

"Sergi bana Mark Rothko'yu hatırlattı"

Serginin açılışına katılan sanatsever Aylin Seçkin Georges ise "Lightscapes" sergisinin kendisine Amerikalı ressam Mark Rothko'nun çalışmalarını hatırlattığını söyledi.

Georges, "Sergi bana Mark Rothko'yu hatırlattı. Mark Rothko, soyut dışavurumcu bir sanatçı. Onun bu serisini hatırlattı ama onlar yağlı boya işler. Rothko'yu bilenler bu sergiyi görünce o benzerlikleri, çağrışımları kurabileceklerdir" dedi.

Georges, sergideki çalışmaların fotoğraf üzerinden ışık ve renklere ulaşılması bakımından dikkat çekici olduğunu belirterek sanatçıların sanat tarihine yaptıkları göndermelerle kendi özgün alanlarını oluşturduğunu ifade etti.

Genco Gülan: Fotoğrafları çok ilginç buldum

Çağdaş sanatçı Genco Gülan da Charles-Joseph de Ligne'nin çalışmalarını değerlendirdi.

Gülan, "Sanatçımız Charles'ın fotoğraflarını çok ilginç buldum. Çünkü ben de fotoğrafla uğraşıyorum ve fotoğrafları soyutlama meselesi üzerine düşünüyorum ve çalışıyorum. Charles'ın yaptıkları soyutlamanın uç noktaları" ifadelerini kullandı.

De Ligne'nin fotoğraflarında imgenin ve görselliğin soyutlanmasının dikkat çekici olduğunu belirten Gülan, çalışmaların fotoğrafı farklı bir noktaya taşıdığını söyledi.

"Lightscapes" sergisi 7 Kasım'a kadar ücretsiz

Charles-Joseph de Ligne'nin "Lightscapes" sergisi, 7 Kasım'a kadar Vision Art Platform'da ücretsiz olarak ziyaret edilebilecek.

Serginin ziyaret saatleri şöyle:

Salı: 11.00-18.00

11.00-18.00 Cuma: 11.00-18.00

11.00-18.00 Cumartesi: 12.00-18.00

12.00-18.00 Pazar ve pazartesi: Kapalı