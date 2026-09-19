Ankara’nın Beypazarı ilçesinde bu yıl 29’uncusu düzenlenecek Uluslararası Beypazarı Festivali, 25-26-27 Eylül tarihlerinde gerçekleştirilecek. Festival kapsamında sevilen sanatçılar Göksel ve Gazapizm sahne alarak müzikseverlerle buluşacak.
Beypazarı, eylül ayında önemli bir festivale ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor. 29. Uluslararası Beypazarı Festivali, 25-26-27 Eylül tarihlerinde düzenlenecek.
Üç gün boyunca çeşitli etkinliklerin gerçekleştirileceği festival kapsamında müzikseverler, Türkiye'nin sevilen sanatçılarıyla buluşacak.
Beypazarı Festivali’nde Göksel ve Gazapizm konseri
Festivalin dikkat çeken etkinlikleri arasında Göksel ve Gazapizm konserleri yer alıyor. Sevilen şarkılarıyla geniş bir dinleyici kitlesine ulaşan sanatçılar, Beypazarı'nda sahne alacak.
29. Uluslararası Beypazarı Festivali ne zaman?
25-26-27 Eylül tarihlerinde gerçekleştirilecek 29. Uluslararası Beypazarı Festivali, ilçede üç gün boyunca festival coşkusu yaşatacak.