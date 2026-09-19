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25-26-27 Eylül tarihlerinde gerçekleştirilecek 29. Uluslararası Beypazarı Festivali , ilçede üç gün boyunca festival coşkusu yaşatacak.

Festivalin dikkat çeken etkinlikleri arasında Göksel ve Gazapizm konserleri yer alıyor. Sevilen şarkılarıyla geniş bir dinleyici kitlesine ulaşan sanatçılar, Beypazarı'nda sahne alacak.

Üç gün boyunca çeşitli etkinliklerin gerçekleştirileceği festival kapsamında müzikseverler, Türkiye'nin sevilen sanatçılarıyla buluşacak.

Beypazarı, eylül ayında önemli bir festivale ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor. 29. Uluslararası Beypazarı Festivali , 25-26-27 Eylül tarihlerinde düzenlenecek.

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Ankara’nın Beypazarı ilçesinde bu yıl 29’uncusu düzenlenecek Uluslararası Beypazarı Festivali, 25-26-27 Eylül tarihlerinde gerçekleştirilecek. Festival kapsamında sevilen sanatçılar Göksel ve Gazapizm sahne alarak müzikseverlerle buluşacak.

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