Çanakkale’nin Ezine ilçesinde düğün dönüşü minibüsten inerek yolun karşısına geçmek isteyen 97 yaşındaki Yusuf Çelik, sürücüsü ve aracın cinsi henüz belirlenemeyen bir aracın çarpması sonucu hayatını kaybetti. Kazanın ardından olay yerinden kaçan sürücünün yakalanması için çalışma başlatıldı.

Kaza, saat 21.00 sıralarında Çanakkale’nin Ezine ilçesinde, Çanakkale-İzmir kara yolu Taştepe köyü yakınlarında meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre, düğün dönüşünde minibüsten inen Yusuf Çelik, yolun karşısına geçmek istediği sırada sürücüsü ve aracın cinsi henüz belirlenemeyen bir aracın çarpması sonucu ağır şekilde yaralandı.

Çarpan sürücü olay yerinden kaçtı

Kazanın ardından aracıyla olay yerinden kaçan sürücünün yakalanması için jandarma ve polis ekipleri tarafından çalışma başlatıldı.

Yolda hareketsiz şekilde bulunan Çelik'i fark eden sürücülerin, ezmemek için yaptıkları manevra sırasında 3 araç bariyerlere çarptı. İhbar üzerine bölgeye polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

97 yaşındaki Yusuf Çelik hayatını kaybetti

Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, 97 yaşındaki Yusuf Çelik’in yaşamını yitirdiği belirlendi.

Çelik’in cansız bedeni, kaza yerinde yapılan incelemelerin ardından otopsi yapılmak üzere morga kaldırıldı.

Kaçan sürücünün yakalanması için çalışma başlatıldı

Jandarma ve polis ekipleri, kazaya karışarak olay yerinden kaçan sürücünün kimliğinin ve aracının belirlenmesi için çalışma başlattı.

Çanakkale-İzmir kara yolunda meydana gelen kazayla ilgili soruşturma sürüyor.