Eski MİT görevlisi Kaşif Kozinoğlu’nun ölümüne ilişkin soruşturma kapsamında yürütülen işlemlerde 4 şüpheli hakimliğe sevk edildi.

Soruşturma kapsamında Hasan Ataman Yıldırım ve Hasan Atilla Uğur, “kasten öldürme” suçlamasıyla ev hapsi şeklinde adli kontrol tedbiri uygulanması talebiyle hakim karşısına çıkarılmak üzere sevk edildi.

İki şüpheli için tutuklama talebi

Soruşturma kapsamında eski Başsavcı Ali İşgören ile eski cezaevi savcısı Necip Doğan hakkında da işlem yapıldı.

İşgören ve Doğan, “suç örgütüne üye olma” suçlaması kapsamında tutuklama talebiyle Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi.

Kaşif Kozinoğlu soruşturmasında 4 şüpheli hakimlikte

Böylece soruşturma kapsamında 4 şüphelinin adli durumunun hakimlik tarafından değerlendirilmesi bekleniyor. Yıldırım ve Uğur hakkında ev hapsi şeklinde adli kontrol tedbiri, İşgören ve Doğan hakkında ise tutuklama talebi bulunuyor.