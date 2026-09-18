İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yaş sebze ve meyve piyasasındaki fahiş fiyat uygulamasına yönelik başlatılan soruşturma kapsamında, Rekabet Kurulu, Ticaret Bakanlığı ile İstanbul, Ankara, İzmir, Mersin ve Antalya büyükşehir belediyelerinin hal müdürlüklerine müzekkereler yazıldı. Şüphelilerin yaş sebze ve meyve ticaretindeki işlem hacimlerini içeren raporlar dosyaya eklendi. Vergi Denetim Kurulu tarafından müzekkereye istinaden yapılan çalışmada ise 1029 çiftçinin beyanına başvuruldu.

NE OLMUŞTU ?

Yapılan incelemelerin ardından yaş sebze ve meyve sektöründe fahiş fiyat uygulamasına sebebiyet verdiği tespit edilen tedarikçi konumundaki 41 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. 22 ilde iş yeri ve ev olmak üzere 109 adreste arama yapıldı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen operasyonda 40 dağıtıcı firma yöneticisi gözaltına alındı.

40’I TUTUKLANDI

Emniyetteki işlemleri tamamlanan 40 şüpheli, İstanbul Adalet Sarayı'na sevk edildi. Savcılıktaki ifade işlemlerinin ardından tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edilen 40 şüphelinin tamamı tutuklanarak cezaevine gönderildi. Hakkında gözaltı kararı bulunan 1 şüphelinin ise arandığı öğrenildi.