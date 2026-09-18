Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi, haftanın son işlem gününü satış ağırlıklı seyirle tamamladı. Endeks, önceki kapanışa göre 225,34 puan gerileyerek düşüş kaydetti. Borsada toplam işlem hacmi ise 170,6 milyar lira oldu.

Bankacılık endeksi yüzde 0,55, holding endeksi ise yüzde 4,10 değer kaybetti.

Sektör endeksleri arasında günün kazandıranı yüzde 0,41 ile sigorta olurken, en fazla gerileyen sektör yüzde 9,41 ile finansal kiralama ve faktoring oldu.

Küresel piyasalarda risk iştahı zayıf

Küresel piyasalarda merkez bankalarının faiz politikaları ve yüksek seyreden petrol fiyatları yatırımcıların risk iştahını baskılamaya devam etti.

ABD Merkez Bankasının faiz artırımının ardından Japonya Merkez Bankasının da politika faizini 31 yılın zirvesine yükseltmesi ve petrol fiyatlarının yüksek seyri, küresel piyasalarda enflasyon endişelerini canlı tuttu. Petrol fiyatlarındaki gerileme ise satış baskısının bir miktar sınırlanmasına katkı sağladı.

Yurt içinde de Borsa İstanbul’da genele yayılan satışların etkisiyle BIST 100 endeksi günü negatif tamamladı.

Şimşek: “Genele yayılmış sistemik risk yok”

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, piyasalarda önceki gün yaşanan hareketliliğin sınırlı sayıdaki fonda ortaya çıkan kredi ve likidite problemlerinden kaynaklandığını belirtti.

Şimşek, “Genele yayılmış bir sistemik risk söz konusu değil. Borsada ve piyasada yapısal sorun yok.”değerlendirmesinde bulundu.

Öte yandan Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), tasfiye edilen yatırım fonlarının tasfiye sürecine ilişkin usul ve esasları belirledi. Düzenleme kapsamında, 7 portföy yönetim şirketinin tasfiye edilen 131 yatırım fonuna ilişkin süreçlerin yürütülmesinde Türkiye İş Bankası ve Ziraat Bankası yetkilendirildi.

Haftaya yoğun veri gündemi

Analistler, gelecek hafta yurt içinde reel kesim güven endeksi, kapasite kullanım oranı ve tüketici güven endeksi başta olmak üzere önemli verilerin takip edileceğini belirtti.

Küresel piyasalarda ise dünya genelinde açıklanacak Satın Alma Yöneticileri Endeksi (PMI) verileri yatırımcıların odağında olacak.

Teknik açıdan BIST 100 endeksinde 13.200 ve 13.100 puan destek, 13.400 ve 13.500 puan ise direnç seviyeleri olarak öne çıkıyor.



