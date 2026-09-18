Bakü’nün işgalden kurtuluşunun 108’inci yıl dönümü dolayısıyla Kafkas İslam Ordusu Komutanı ve Bakü Fatihi Nuri Paşa, İstanbul’da kabri başında dualarla anıldı.

Sonsöz Gazetesi’nden Sümer Taşkıran’ın haberine göre; İstanbul Türkiye Azerbaycan Dayanışma ve Kültür Derneği (İSTAD) ile Türkiye Azerbaycan Dernekleri Federasyonu’nun (TADEF) ortak girişimiyle düzenlenen anma programı, Edirnekapı Şehitliği’nde gerçekleştirildi.

Törene Azerbaycan İstanbul Başkonsolosu Zamin Aliyev, Enver Paşa’nın yeğeni Enis Buldanlıoğlu, Çekmeköy Belediyesi Başkan Yardımcısı Vefa Budak, TADEF Genel Başkan Vekili Parviz Mammadzada, Avrasya Türk Dernekleri Federasyonu Genel Başkanı İsmail Cengiz, Azerbaycan Şehit Anaları adına Rada Abbas, Yeni Çağ Gazetesi İmtiyaz Sahibi Egil Elesger, Ardahan İl Turizm Derneği Başkanı Ahmet Demirbaş, Dünya Türk Ticaret Platformu Başkanı Ahmet Ortatepe, Har-ı Bülbül Tiyatro Derneği Başkanı Kemale Kemalkızı ile çok sayıda basın mensubu, sivil toplum kuruluşu temsilcisi ve davetli katıldı.

ŞEHİTLER İÇİN DUALAR EDİLDİ

Program, dernek üyesi Enver Bey’in Kur’an-ı Kerim tilavetiyle başladı. Tilavetin ardından başta Nuri Paşa ve Kafkas İslam Ordusu’nun şehitleri olmak üzere, vatan ve millet uğruna hayatını kaybeden tüm şehitler için dua edildi. Anma programında konuşmaların ana gündemini ise Nuri Paşa’nın 1918 yılında Kafkas İslam Ordusu’nun başında Bakü’nün kurtuluşunda üstlendiği tarihî rol ve Türkiye-Azerbaycan ilişkilerinin geçmişten günümüze uzanan bağları oluşturdu.

KARAKOYUNLU: BU YÜRÜYÜŞÜN ARKASINDA BÜYÜK BİR RUH VARDI

Programda konuşan İSTAD Genel Başkanı ve TADEF Basın Sözcüsü Sefer Karakoyunlu, Kafkas İslam Ordusu’nun Bakü’ye intikalinin ve şehrin işgalden kurtarılmasının Türk dünyası tarihi açısından önemli bir hadise olduğunu söyledi. Kafkas İslam Ordusu’nun zor şartlar altında Bakü’ye ulaştığını belirten Karakoyunlu, bu hareketin yalnızca askerî bir harekât olarak değerlendirilmemesi gerektiğini ifade etti.

Karakoyunlu, “Kafkas İslam Ordusu’nun zor şartlar altında Bakü’ye intikal ederek şehri düşman işgalinden azat etmesi, Türk dünyası tarihinde son derece önemli bir hadisedir. Azerbaycan bağımsızlığını ilan ettiğinde Bakü, Bolşevik Rusya ve destekçileri tarafından işgal altındaydı. Kafkas İslam Ordusu’nun Bakü’ye ulaşması, Azerbaycan’ın toprak bütünlüğünün şekillenmesinde ve başkentin Bakü’ye taşınmasında önemli bir rol oynadı.” dedi. Karakoyunlu, Kafkas İslam Ordusu’nun mücadelesinin arkasında güçlü bir kardeşlik ve dayanışma ruhunun bulunduğunu belirterek, “Bu yürüyüşün arkasında büyük bir ruh vardı. Bu ruh; Türklük ruhu, kardeşlik ve millî dayanışma ruhuydu.” ifadelerini kullandı.

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