Ankara’da Avrupa Hareketlilik Haftası kapsamında 20 Eylül Pazar günü Aşkabat Caddesi’nde “Otomobilsiz Kent Günü” düzenlenecek. Saat 10.00-20.00 arasında gerçekleştirilecek etkinlikle özel araç yerine yaya, bisiklet ve toplu taşıma kullanımına dikkat çekilmesi amaçlanıyor.

Ancak etkinlik öncesinde Başkent’in ulaşım rakamları, “Otomobilsiz Ankara mümkün mü?” sorusunu da gündeme getiriyor.

Başkentte 3 milyonun üzerinde araç!

Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin ulaşım planlama çalışmalarında paylaştığı verilere göre, 2025 yılı sonu itibarıyla Ankara’da trafiğe kayıtlı motorlu taşıt sayısı 3 milyonun üzerine çıktı. ABB’nin ulaşım planına ilişkin açıklamasında kentte gün içerisinde yaklaşık 3,5 milyon taşıt hareketliliği yaşandığı öngörülüyor. Bin kişi başına düşen araç sayısının ise 342 seviyesinde olduğu belirtiliyor.

Toplu taşıma da milyonlarca kişiyi taşıyor!

Özel araç kullanımının yanında Ankara’nın toplu taşıma sistemi de her gün milyonlarca yolculuğa ev sahipliği yapıyor. EGO’nun 7-13 Eylül 2026 haftasına ilişkin verilerine göre otobüs, metro ve Ankaray hatlarında toplam 7 milyon 495 bin 40 yolcu taşındı. Aynı hafta EGO otobüsleri 60 bin 565 sefer gerçekleştirdi.

Raylı sistemlerde de okulların açılmasıyla birlikte hareketlilik arttı. Ankaray’da 31 Ağustos-6 Eylül haftasında 540 bin 480 olan yolcu sayısı, 7-13 Eylül haftasında 582 bin 394’e yükseldi. Böylece bir haftada 41 bin 914 kişilik artış yaşandı.

Ankara'nın ulaşım haritası yeniden çıkarılacak!

Ankara’nın ulaşım sorunlarının çözümü için hazırlanan Sürdürülebilir Ulaşım Ana Planı da bu tablo üzerinden şekillenecek. ABB, plan kapsamında 15 bin hane ile ulaşım anketi yapılacağını açıkladı. Bunun yanında sürücü, yolcu ve yaya anketleri gerçekleştirilecek; otopark etütleri yapılacak ve kent genelindeki kavşaklarda trafik sayımları gerçekleştirilecek.

Plan kapsamında toplu taşıma, raylı sistemler, yaya ve bisiklet koridorları ile mikromobilite seçeneklerinin birlikte değerlendirilmesi ve 2050 hedefli bir ulaşım modeli oluşturulması planlanıyor.

Asıl test pazar günü!

20 Eylül’deki Otomobilsiz Kent Günü, Aşkabat Caddesi’nde özel araç trafiğine alternatif ulaşım biçimlerinin öne çıkarıldığı bir günlük uygulama olacak. Etkinlik 10.00-20.00 saatleri arasında gerçekleştirilecek.

Başkentte milyonlarca aracın bulunduğu, günlük taşıt hareketliliğinin milyonlarla ifade edildiği bir tabloda, bir günlüğüne otomobillerin geri plana çekilmesi ise Ankara’nın ulaşım alışkanlıklarını görmek açısından dikkat çekici bir test niteliği taşıyacak.