Ankara Büyükşehir Belediyesi, 1 Eylül’de genel av yasağının sona ermesiyle başlayan 2026-2027 balık avı sezonundaToptancı Balık Hali’ndeki kontrollerini sıklaştırdı.

Başkentlilerin sağlıklı ve güvenilir su ürünlerine ulaşması amacıyla Veteriner İşleri Daire Başkanlığı ekipleri tarafından yürütülen denetimlerde, balıklar tezgâhlara çıkmadan önce günlük olarak kontrol ediliyor.

Balıklar tek tek inceleniyor

Denetimler kapsamında su ürünleri başta duyusal muayene ve uzunluk ölçümü olmak üzere çeşitli teknik kontrollerden geçiriliyor.

Uygun olmadığı belirlenen ürünlerle ilgili gerekli işlemlerin ise Tarım ve Orman Bakanlığı ile koordinasyon içerisinde yürütüldüğü belirtildi.

Veteriner İşleri Daire Başkanı Mustafa Şener, yeni sezonla birlikte denetimleri artırdıklarını belirterek, teknik personelin Ankara halkının tüketimine sunulacak su ürünlerini günlük olarak incelediğini söyledi.

“En taze balık gerçekten Ankara’da yeniyor”

Ankara Manavlar, Balıkçılar, Tavukçular ve Akvaryumcular Esnaf ve Sanatkârlar Odası Başkanı ve Ankara Balık Hali Başkanı Atilla Süslü ise Ankara’nın balık tedariki açısından avantajlı olduğunu savundu.

Balıkların denizden avlandıktan sonra birkaç saat içerisinde Ankara’ya ulaştığını belirten Süslü, “En taze balık gerçekten Ankara’da yeniyor” dedi.

Süslü, balığın denizden çıktıktan yaklaşık 3-5 saat içerisinde Ankara’ya ulaştığını ve ardından tezgâhlara geçtiğini ifade etti.

Yeni balık hali esnaftan tam not aldı

Yaklaşık üç yıl önce hizmete açılan yeni balık halinden memnun olduklarını belirten Süslü, tesisin hijyen, soğuk hava depoları, otopark ve sosyal alanlarıyla esnafın ihtiyaçlarına cevap verdiğini söyledi.

Süslü, yeni hal için “Burası 5 yıldızlı otel konforunda” ifadelerini kullanarak tesisten duydukları memnuniyeti dile getirdi.