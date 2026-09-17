Ankara Büyükşehir Belediyesi, kırsal kalkınmayı desteklemek amacıyla yürüttüğü Veteriner Hekimliği Hizmet Projesi kapsamında çalışmalarını sürdürüyor. Belediyenin paylaştığı verilere göre, proje kapsamında 3 ay içerisinde 2 bin 321 yetiştirici, toplam 18 bin 159 veterinerlik hizmetinden yararlandı.

Destek kapsamında yetiştiricilerin ihtiyaç duyduğu aşılama, suni tohumlama, hastalıkların tedavisi ve cerrahi müdahaleler gibi çeşitli veterinerlik hizmetlerinin karşılanmasına katkı sağlandı.

ABB tarafından yapılan açıklamada, proje kapsamında yetiştiricilerin Başkent Kartlarına toplam 12 milyon 528 bin 450 TL destek yatırıldığı belirtildi.

Belediye, sağlanan desteklerle hem hayvan sağlığının korunmasına hem de yetiştiricilerin veterinerlik hizmetlerine erişiminin kolaylaştırılmasına katkı sağlandığını bildirdi.