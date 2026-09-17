Kolombiya Cumhurbaşkanı Abelardo de la Espriella, sanal medya hesabından Türk iş insanı Mehmet Çankaya'nın kullandığı 'HK4985' tescilli 'Cessna T206' tipi uçağın, 13 Eylül'de telsiz bağlantısının kesilmesinin ardından kaybolmasıyla ilgili açıklamada bulundu. De la Espriella, 'Büyük bir üzüntü ve derin bir acıyla, 'HK4985' tescilli 'Cessna T206' tipi uçağın bulunduğunu teyit ediyorum. Ne yazık ki yetkililer, uçaktaki herkesin hayatını kaybetmiş halde bulunduğunu doğruladı' ifadelerini kullandı.

Hayatını kaybedenlerin ailelerine ve yakınlarına başsağlığı dileyen De la Espriella, 'Bu telafisi mümkün olmayan kaybın acısını karşısında, derin bir saygıyla yaslarına ortak oluyor, Yüce Allah'tan evlerine teselli, huzur ve dayanma gücü vermesini diliyorum' dedi.