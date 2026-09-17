Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 27 Mayıs 1960 darbesinin ardından idam edilen eski Başbakan Adnan Menderes ile dönemin Dışişleri Bakanı Fatin Rüştü Zorlu ve Maliye Bakanı Hasan Polatkan için 17 Eylül’ün 65. yıl dönümünde anma mesajı yayımladı.

Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda 27 Mayıs’ı “Türk demokrasisine, milletin iradesine vurulmuş ağır bir darbe” olarak nitelendirdi. Menderes, Zorlu ve Polatkan’ın “cunta mahkemesi tarafından haksız, hukuksuz şekilde idama mahkûm edildiğini” belirten Erdoğan, üç ismi rahmetle yad etti.

Erdoğan paylaşımında şu ifadeleri kullandı: “Türk demokrasisine, milletin iradesine vurulmuş ağır bir darbe olan 27 Mayıs’ın cunta mahkemesi tarafından haksız, hukuksuz şekilde idama mahkûm edilen Başbakan Adnan Menderes, Dışişleri Bakanı Fatin Rüştü Zorlu ve Maliye Bakanı Hasan Polatkan’ı, katledilmelerinin 65’inci yılında rahmetle yâd ediyorum. Rabb’im mekânlarını cennet, ruhlarını şad eylesin.”