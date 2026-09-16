Yeni uygulamayla birlikte tapu satışlarında elden ödeme ve doğrudan havale dönemi sona erecek. Satıcının, satış bedini tapu devrinden önce alması mümkün olmayacak. Sistem kapsamında alıcının ödediği satış bedeli, tapu devri tamamlanana kadar güvenli hesapta tutulacak. Tapu devrinin gerçekleşmesinin ardından satış bedeli satıcının hesabına aktarılacak.

Böylece tapu devri ile satış bedelinin aktarılması eş zamanlı ve güvenli şekilde gerçekleştirilecek. Uygulamayla tarafların hem ödeme hem de devir sürecinde karşılaşabileceği risklerin azaltılması hedefleniyor.

Güvenli Ödeme Sistemi kapsamındaki işlemler bankalar ve tapu müdürlükleri üzerinden yürütülecek. 1 Ekim'den itibaren tapu satışlarında yeni sistemin kullanılması zorunlu olacak.