Edinilen bilgilere göre, yangından yaklaşık iki saat önce hastane içerisindeki havalandırmadan ince bir kablo kokusu gelmeye başladı. Kokunun ilerleyen saatlerde artması üzerine hastanedekiler durumu fark etti.

Bir süre sonra yangın alarmının çalmasıyla birlikte hastane koridorlarına çıkan vatandaşlar yoğun dumanla karşılaştı. Görgü tanıklarının aktardığına göre koridorlarda görüş mesafesi duman nedeniyle ciddi şekilde azaldı.

İhbar üzerine hastaneye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. İlk belirlemelere göre yangının kabloların yanması sonucu çıktığı belirtilirken, olayda herhangi bir can kaybı ya da yaralanma olup olmadığına ilişkin henüz resmi açıklama yapılmadı.

Hastanedeki tahliye çalışmaları devam ederken, ekiplerin yangının çıkış nedenine ilişkin incelemesi sürüyor.