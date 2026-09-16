Avcılar'da park halindeki bir TIR alev alev yandı. Yangında TIR'ın kupası metal yığınına dönerken, alevler hediyelik eşya yüklü dorseye sıçramadan söndürüldü.

Yangın, saat 23.00 sıralarında Ambarlı Mahallesi'nde park halindeki TIR'da bilinmeyen nedenle başladı. Park halindeki 34 ZL 6084 plakalı TIR'dan önce duman, ardından alevler yükseldi. Çevredekilerin yangın tüpleri ile müdahalesi yetersiz kalırken, ihbar üzerine sevk edilen itfaiye kısa sürede olay yerine geldi. Ekiplerin müdahalesi ile alevlerin hediyelik eşya yüklü dorseye sıçraması önlendi. Köpükle yapılan soğutma çalışmasının ardından, TIR'ın dorsesindeki hediyelik kutuların bir bölümü çıkarılarak, içeride yanan parça olup olmadığı kontrol edildi. Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.