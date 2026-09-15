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Olayla ilgili inceleme sürdürülüyor.

İstanbul'da sahte para ve altın operasyonu

Olay, sabah saatlerinde Melikgazi ilçesi Yıldırım Beyazıt Mahallesi Tuğla Ocakları Sokak'ta meydana geldi. Üzerinde anahtarı unutulan A.Y.M.'ye ait 38 FB 150 plakalı otomobil, isimleri öğrenilemeyen 4 çocuk tarafından çalındı. Otomobil sahibinin ihbarı üzerine İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı.

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