Tepebaşı ilçesi Şirintepe Mahallesi'nde oturan Harun Özbek ile üvey babası Yüksel Bozkurt arasında geçen ocak ayında tartışma çıktı. Yaşanan arbedede Harun Özbek, Bozkurt'u sırtından ve karnından bıçaklayıp yaraladı. İhbar üzerine adrese sevk edilen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılan Bozkurt, tedaviye alındı. Yakalanıp gözaltına alınan Harun Özbek, 'Kasten yaralama' suçundan tutuklandı. Yunus Emre Devlet Hastanesi'nde tedavi gören Yüksel Bozkurt, olaydan 15 gün sonra hayatını kaybetti.

Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı Harun Özbek hakkında hazırladığı iddianameyle 6'ncı Ağır Ceza Mahkemesi'ne dava açtı. Bugün görülen davanın ilk duruşmasına tutuklu sanık Harun Özbek ile avukatlarının yanı sıra ölen Yüksel Bozkurt'un eşi ve sanığın annesi Serap Bozkurt, sanığın dayısı Şahin Aşkıran yer aldı.

'AMACIM KENDİMİ VE ANNEMİ KORUMAKTI'

Duruşmada savunma yapan Harun Özbek, olay günü uyuduğunu, annesi ile üvey babasının tartışma seslerine uyandığını söyledi. Üvey babasının elinde bıçakla annesini tartakladığı öne süren Özken, 'Üvey babam ve annem mutfaktaydı, tartışma seslerine uyandım. Üvey babam benim hakkımda 'İşe yaramaz, gereksiz, ölse de kurtulsak' dediğini duydum. Annem ile tartışıyorlar, kavga ediyorlardı. Üvey babam annemi sarsıyordu, beni görünce bana saldırmaya başladı. Kollarımdan sıkmaya başladı, annem engel oldu. Bana, 'Senden bir şey olmaz, annen işe gidince sana yapacağımı biliyorum' şeklinde sözler söyledi. Tekrar anneme yöneldi, kollarından tutup saçlarını çekip tartakladı. Engel olmaya çalıştım. Üvey babam annemi bıraktı o esnada nereden aldığını bilmediğim bir bıçağı tutuyordu, uzun bir bıçaktı. Korktum, beni öldüreceğini, anneme zarar vereceğini düşündüm. Elinden almaya çalıştım o bıçağı tuttum, o sırada elim kesildi. Uyku sersemiydim, ne olduğunu hatırlamıyorum. Üvey babamın nasıl bıçaklandığını hatırlamıyorum. Üvey babam bana devamlı hakaretler ediyordu. Beni devamlı aşağılıyordu, annemin zarar görmemesi için ses çıkaramıyordum. Olay günü yine aynı şeyler söyleyince müdahale ettim. Sonrasında bu olay meydana geldi. İşin içinde annem olunca tepkisiz kalamadım amacım kendimi ve annemi korumaktı. Kesinlikle kasıtlı olarak öldürmek istemedim. Üvey babam annem evde olmadığında bana sürekli hakaretler ediyordu. 'Spastik, özürlü, salak' gibi şeyler diyordu. Beni dövüyordu ancak ben bunları anneme söyleyemiyordum. Üzülmesini istemiyordum' dedi.

'İLK SALDIRIYI YAPAN ESKİ EŞİMDİR'

Mahkemede tanık olarak ifade veren ölen Yüksel Bozkurt'un (50) eşi ve sanığın annesi Serap Bozkurt, bıçakla saldıran kişinin oğlu değil, eşi Yüksel Bozkurt olduğunu öne sürdü. Olay günü eşinin çok sinirli olduğunu ve oğluna hakaret ettiğini söyleyen Bozkurt, 'Olay günü ben işe gidecektim eşim ve Harun uyuyordu. O sırada eşim lavaboya kalktı, su kartında bakiye kalmamış dedim. Eşim sinirlendi bağırmaya başladı. Harun hakkında hakaretli şekilde söylendi. 'Aşağılık köpek hala uyuyor, hiçbir işe yaramaz' diye bağırdı. 'Sen işe git ben ona yapacağımı bilirim' dedi. Harun odaya girdi, 'Bana ne yapacaksın?' dedi. Harun'u oturttum. Eşim saldırıya geçti. Elinde ekmek bıçağı vardı. Zira Harun mutfağa gelirken eşim ekmek kesiyordu. Devamında eşim oğluma doğru saldırdı elinde bıçak vardı. Ben Yüksel'i tuttum, beni tek kolumdan tuttu önünden iteklemek için mutfak lavabosuna doğru vurmaya başladı. Sonra Harun bizi ayırmak için araya girince üçümüz yere düştük. O esnada Yüksel, 'Bana bıçak girdi' dedi. Ben de 'Ne bıçağı?' dedim ve sonrasında Yüksel'in yaralandığını fark ettim. Ambulansı komşular aradı. Yani ilk saldırıyı yapan eski eşimdir. Oğlum beni korumak için araya girmiştir. Oğlumun Yüksel'i bıçakladığını görmedim' diye konuştu.

Mahkeme heyeti, Harun Özbek'in akıl sağlığı ve ceza sorumluluğunun belirlenmesi için rapor alınmasına karar vererek, duruşmayı erteledi. (DHA)