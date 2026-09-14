Sakarya Meydan Muharebesi’nin 105’inci yıl dönümü, Ankara’nın Haymana ilçesinde düzenlenen etkinliklerle kutlandı. Kortej yürüyüşü, halk oyunları gösterileri ve açılış törenlerinin ardından binlerce vatandaş Derya Bedavacı konseriyle zafer coşkusunu yaşadı.

Sakarya Meydan Muharebesi’nin 105’inci zafer yıl dönümü dolayısıyla Haymana Belediyesi tarafından kapsamlı bir kutlama programı düzenlendi. Program kapsamında mehteran takımı eşliğinde kortej yürüyüşü gerçekleştirilirken, Kent Meydanı’nda protokol konuşmaları ve Ankara yöresi halk oyunları gösterileri yapıldı.

Kutlamalar kapsamında ayrıca Hitit Doğa Parkı Kompleksi, Roma Hamamı ve Güzelcekale Anıtı hizmete açılırken, ilçeye kazandırılacak yeni otogarın da temel atma töreni gerçekleştirildi.

Haymana’da zafer yürüyüşü

İlçede gün boyunca devam eden açılış ve temel atma törenlerinin ardından kutlamalar ilçe merkezinde sürdü.

Işıklar Kavşağı’ndan başlayan kortej yürüyüşüne Haymana Belediye Başkanı Levent Koç, AK Parti Ankara İl Başkanı Hakan Han Özcan, Haymana Kaymakamı Osman Sak, milletvekilleri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

“Sakarya denilince akla ilk Haymana gelir”

AK Parti Ankara İl Başkanı Hakan Han Özcan, Haymana’nın Sakarya Meydan Muharebesi açısından taşıdığı öneme dikkat çekti.

Haymana’nın Ankara’nın “son kalesi” olduğunu belirten Özcan, “Sakarya denilince akla ilk Haymana gelir. Ankara son kaledir. Son kalenin en büyük burcu da hisarı da Haymana’dır.” dedi.

Haymana’nın tarihi ve doğal güzelliklerine de değinen Özcan, Hitit Doğa Parkı’nın ilçeye ve Ankara’ya hayırlı olmasını diledi. Özcan, Haymana’nın kaplıcaları, doğal güzellikleri ve gastronomisiyle ziyaretçilerin ilgisini çektiğini belirterek, ilçeyi görmek isteyen herkesi Haymana’ya davet etti.

Haymana yeni turizm yatırımlarıyla cazibe merkezi olacak

Haymana Belediye Başkanı Levent Koç da Sakarya Meydan Muharebesi’nin 105’inci yıl dönümünü kutlayarak ilçede gerçekleştirilen yatırımlar hakkında bilgi verdi.

Kutlama günü kapsamında 5 açılış ve 2 temel atma töreni gerçekleştirildiğini belirten Koç, Hitit Doğa Parkı’nın Ankara’ya ve Türkiye’ye önemli katkı sağlayacak bir proje olduğunu söyledi.

Hitit Doğa Parkı’nın kaplıca, tarih ve doğa turizmini bir araya getirdiğini ifade eden Koç, projenin Haymana’yı Ankara için önemli bir cazibe merkezi haline getirmesini hedeflediklerini belirtti.

Parkta göl içerisinde kayıklar, at binme alanları, hayvanların bulunduğu bölümler, aromatik bahçeler, çocuklara yönelik köy okulları ve yazlık sinema alanının bulunduğunu aktaran Koç, “Amaç Haymana’ya 7’den 70’e herkesi çekebilmek.” dedi.

“Sakarya Meydan Muharebesi Haymana’da 22 gün 22 gece sürdü”

Sakarya Meydan Muharebesi’nin Türkiye Cumhuriyeti tarihindeki önemine de değinen Koç, savaşın Ankara’nın başkent olma sürecinde kritik bir rol oynadığını belirtti.

Koç, “238 yıllık geri çekilişin bittiği, başkent Ankara’nın Kayseri’ye taşınma tartışmalarının yapıldığı günlerde Ankara’ya siper olan, Ankara’ya başkent sıfatı kazandıran bu savaş 22 gün 22 gece boyunca Haymana’da geçmiştir.” ifadelerini kullandı.

Savaş sırasında kadınların kazdığı siperlerle büyük bir mücadele verildiğini belirten Koç, zaferin 105’inci yılını kutladıklarını söyledi.

Koç, kutlamalar kapsamında Hitit Doğa Parkı, Güzelcekale Muharebeleri Anıtı ve restorasyonu tamamlanan Roma Kaplıcaları’nın hizmete açıldığını belirterek yeni tesislerde 65 yaş üstü vatandaşlara ücretsiz hizmet verileceğini açıkladı.

Zafer coşkusu Derya Bedavacı konseriyle sona erdi

Sakarya Meydan Muharebesi’nin 105’inci yıl dönümü kutlamaları, ünlü sanatçı Derya Bedavacı’nın Haymana Kent Meydanı’nda verdiği konserle tamamlandı.

Binlerce vatandaşın katıldığı konserde Bedavacı, sevilen şarkılarını seslendirdi. Konserin ardından Haymana Belediye Başkanı Levent Koç, Bedavacı’ya teşekkür ederek çiçek takdim etti.