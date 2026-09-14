2026-2027 eğitim öğretim yılının başlamasıyla birlikte okul kantinlerinde uygulanacak yeni fiyat tarifesi de belli oldu. Öğrencilerin günlük olarak tükettiği birçok üründe yeni fiyatlar dikkat çekti.

Yeni tarifeye göre kantinlerde çorba 80 TL, sandviç 125 TL, karışık tost 120 TL, hamburger ise 160 TL oldu.

Kantinlerde bazı ürünlerin yeni fiyatları şöyle:

Çorba: 80 TL

Sandviç: 125 TL

Karışık tost: 120 TL

Hamburger: 160 TL

Açma: 35 TL

Poğaça: 30 TL

Meyve suyu: 30 TL

Ayran: 30 TL

Su: 15 TL

Yeni fiyat tarifesiyle birlikte öğrencilerin günlük kantin harcamalarının da aile bütçelerine ek yük oluşturması bekleniyor. Özellikle hamburger, sandviç ve tost gibi ürünlerin fiyatları dikkat çekti.