Kaza, Gölova ilçesine bağlı Aşağıtepecik köyü yakınlarında meydana geldi. R.B. (33) yönetimindeki 19 BB 491 plakalı otomobil, henüz belirlenemeyen nedenle kontrolden çıkarak devrildi.
Kazanın ardından bölgeye sağlık, polis ve AFAD ekipleri sevk edildi.
3 yaşındaki çocuk da yaralandı
Ekiplerin yaptığı kontrolde otomobilde bulunan M.S.B’nin (32) olay yerinde yaşamını yitirdiği belirlendi.
Kazada yaralanan sürücü R.B. ile A.B. (3), sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Gölova Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
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Kaynak: AA