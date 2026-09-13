Türk Kurtuluş Savaşı’nın en kritik mücadelelerinden Sakarya Meydan Muharebesi’nin zaferle sonuçlanmasının üzerinden 105 yıl geçti.

Yunan ordusunun Ankara’ya doğru ilerleyişini durdurmak amacıyla 23 Ağustos 1921’de başlayan muharebe, Sakarya Nehri’nin doğusunda geniş bir alanda yaşandı. Başkomutan Mustafa Kemal Paşa’nın yönettiği Türk ordusu, büyük fedakarlıklarla 22 gün 22 gece boyunca mücadele etti.

Mustafa Kemal Paşa’nın, “Hattı müdafaa yoktur, sathı müdafaa vardır. O satıh bütün vatandır” emri, savaşın savunma anlayışını belirleyen tarihi sözlerden biri oldu.

Türk ordusunun direnişi karşısında ilerleyemeyen Yunan kuvvetleri, 13 Eylül 1921’de Sakarya’nın doğusundan tamamen çekilmek zorunda kaldı. Böylece Türk ordusunun 1683’teki İkinci Viyana Kuşatması’ndan sonra başlayan geri çekiliş sürecinin sona erdiği kabul edildi.

BÜYÜK TAARRUZ’A GİDEN YOL AÇILDI

Sakarya Zaferi, Milli Mücadele’nin askeri ve siyasi seyrini değiştirdi. Yunan ordusunun saldırı gücü kırılırken Türk tarafı savunmadan taarruz hazırlığına geçti. Kazanılan zafer, yaklaşık bir yıl sonra gerçekleştirilecek Büyük Taarruz’un da önünü açtı.

Türkiye Büyük Millet Meclisi, zaferin ardından 19 Eylül 1921’de Mustafa Kemal Paşa’ya “Gazi” unvanı ile “Mareşal” rütbesini verdi.

Bağımsızlık mücadelesinin simge zaferlerinden Sakarya Meydan Muharebesi’nin 105’inci yılında başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere vatan uğruna mücadele eden tüm şehit ve gaziler saygı ve minnetle anılıyor.