Olay, dün Battalgazi Mahallesi Derinçay Sokak’ta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, H.A. ile O.U. arasında henüz belirlenemeyen nedenle kavga çıktı. Kavga sırasında H.A., O.U.’yu bıçakladı.
Ağır yaralanan O.U., çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen ekipler tarafından Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne kaldırıldı.
Şüpheli gözaltında
Hastanede doktorların tüm müdahalelerine rağmen O.U. kurtarılamadı.
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Olayın ardından kaçan H.A. ise polis ekiplerinin çalışması sonucu yakalanarak gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.
Kaynak: AA