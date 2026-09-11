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Başkan Aziz Yıldırım’ın devreye girmesinin ardından alınan kararla Kartal’ın sarı-lacivertli takımın başında kalacağı kesinleşti. Deneyimli çalıştırıcı, takımın lig ve Şampiyonlar Ligi’ndeki gelecek karşılaşmalarında görevini sürdürecek.

Kartal ile görüştüğünü ifade eden Yıldırım, “Devam edeceksin dedim, bitti” sözleriyle kararını duyurdu.

Aziz Yıldırım, Kartal’ın istifasının kabul edilmediğini ve deneyimli teknik adamın görevine devam edeceğini açıkladı. Yıldırım, maç sırasında tribünden Kartal’a şişe atıldığını belirterek teknik direktörün yaşanan olay nedeniyle üzgün olduğunu söyledi.

UEFA Şampiyonlar Ligi’nin ilk haftasında oynanan ve 1-1 beraberlikle tamamlanan Roma karşılaşmasının ardından basın toplantısında görevinden ayrıldığını açıklayan Kartal, Başkan Aziz Yıldırım ile bir görüşme gerçekleştirdi.

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