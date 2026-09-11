Fenerbahçe’de Teknik Direktör İsmail Kartal’ın istifa kararının ardından başlayan belirsizlik sona erdi.
UEFA Şampiyonlar Ligi’nin ilk haftasında oynanan ve 1-1 beraberlikle tamamlanan Roma karşılaşmasının ardından basın toplantısında görevinden ayrıldığını açıklayan Kartal, Başkan Aziz Yıldırım ile bir görüşme gerçekleştirdi.
AZİZ YILDIRIM İSTİFAYI KABUL ETMEDİ
Aziz Yıldırım, Kartal’ın istifasının kabul edilmediğini ve deneyimli teknik adamın görevine devam edeceğini açıkladı. Yıldırım, maç sırasında tribünden Kartal’a şişe atıldığını belirterek teknik direktörün yaşanan olay nedeniyle üzgün olduğunu söyledi.
Kartal ile görüştüğünü ifade eden Yıldırım, “Devam edeceksin dedim, bitti” sözleriyle kararını duyurdu.
ROMA MAÇININ ARDINDAN İSTİFA ETMİŞTİ
İsmail Kartal, Roma karşılaşmasının ardından düzenlenen basın toplantısında Fenerbahçe’nin önünü açmak amacıyla görevinden ayrıldığını açıklamıştı.
Başkan Aziz Yıldırım’ın devreye girmesinin ardından alınan kararla Kartal’ın sarı-lacivertli takımın başında kalacağı kesinleşti. Deneyimli çalıştırıcı, takımın lig ve Şampiyonlar Ligi’ndeki gelecek karşılaşmalarında görevini sürdürecek.