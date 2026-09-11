Ligdeki zorlu fikstüre rağmen topladıkları 13 puanın çok kıymetli olduğunu vurgulayan Gerin, kadro derinliğinin artmasıyla birlikte milli araya kadar tüm maçları kazanmayı hedeflediklerini dile getirdi.

Teknik Direktör Atila Gerin: "2 Puan Ortalamasının Üzerinde Gitmek İyidir"

Ligdeki puan mücadelesini ve takımın son durumunu değerlendiren Atila Gerin, şunları söyledi:

"Bu ligde şampiyonluk için 2 puan ortalaması üzerinde gitmek iyidir. Biz o puan ortalamasını tutturup devam ettirmek istiyoruz. Bu 13 puan kıymetli, fikstür zor bir süreç gibi gözüküyordu. Bizim için her rakip aynı. İçeride oynayacağımız İstanbulspor maçı da kolay bir maç değil. Biz oraya da en ciddi halimizle çıkacağız. Ufak tefek hatalardan dolayı puanlar kaybettik ancak kadromuz güçlendi. Taraftarımızın takıma güvenmesini istiyoruz."

Başkan Ali Çamlı: "Bu Takım Emin Adımlarla Şampiyonluğa Yürüyecek"

Süper Lig'den daha çetin bir ligde mücadele ettiklerini belirten Kayserispor Başkanı Ali Çamlı ise yeni transferlerle kadronun kalitesini artırdıklarını ifade etti:

Yeni Transferler Kadroda: "Kulübün faydalanabileceği kıymetli, şahsiyetli, ahlaklı üç sporcuyu daha buraya kattık. Şimdi kadromuz çok daha iyi oldu."

Hedef Zirve: "Kayserispor hangi sahnede olursa olsun hedefi zirve olması gereken bir kulüp. Önümüzde İstanbulspor ve ardından Mardinspor maçı var. Sonrasındaki 3 haftalık arada takıma sahip çıkmak çok değerli. Şehrin bu sahiplenmesi bu takımı şampiyon yapacak." Otomobil İle Ambulans Çarpıştı: 6 Yaralı! İçeriği Görüntüle

Oyunculardan Galibiyet Yemini

Basın toplantısında konuşan sarı-kırmızılı futbolcular da İstanbulspor karşılaşması öncesinde iddialı açıklamalarda bulundu:

Gökhan Değirmenci: "Hocamızın verdiği taktik ve analizlerle zor bir deplasmanı kolay geçtik. Bunu taçlandırmak için iç sahada oynayacağımız İstanbulspor maçında galibiyete çok ihtiyacımız var."

Jemal Tabidze: Sahaya her zaman kazanmak için çıktıklarını belirterek, taraftara galibiyet sözü verdi.