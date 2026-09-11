Christina Stambolian imzalı ikonik elbisenin, düzenlenecek müzayedede 110 bin ile 220 bin sterlin arasında bir fiyata alıcı bulması bekleniyor. Satıştan elde edilecek gelirin tamamı ise Edinburgh’daki bir kraliyet hastanesi derneğine bağışlanacak.

Bir Meydan Okuma Simgesi: İntikam Elbisesinin Hikayesi

Tasarımı Christina Stambolian’a ait olan siyah ipek elbise, adını ve ününü Prens Charles’ın evlilik dışı ilişkisini televizyonda kamuoyuna itiraf ettiği akşam kazandı:

Tarihi Gece: Diana, Galler Prensi Charles’ın itirafının yayınlandığı saatlerde Londra’daki Serpentine Gallery’de düzenlenen Vanity Fair davetine katıldı.

Cesur Çizgiler: Omuzları açıkta bırakan cesur yakası ve diz üstü kesimiyle dönemin kraliyet protokollerinin dışına çıkan tasarım, kısa sürede basın tarafından "intikam elbisesi" olarak adlandırıldı.

Dünya Turundan Balmumu Heykele: İkonik Elbisenin Yolculuğu

Satış öncesinde geniş bir sergi turuna çıkarılan elbise, koleksiyonerlerle buluşmadan önce farklı kıtalarda sergileniyor:

Küresel Sergi Turu: Müzayede öncesinde Londra, Hong Kong ve Cenevre’de sergilenecek olan elbisenin Londra’daki ilk durağı 18-24 Eylül tarihleri arasında kapılarını açtı.

Musée Grévin Sergisi: Elbisenin etkisi geçtiğimiz yıl sanat dünyasına da yansıdı. Kasım 2025’te Paris’teki Musée Grévin’de açılan sergide, Diana’nın balmumu heykeli bu elbisenin birebir uyarlamasıyla ziyaretçilere sunuldu. Getty Images fotoğrafçısı Sébastien Dupuy’un çektiği kareler dünya basınında ses getirirken, heykel müzenin kalıcı koleksiyonunda yer almaya devam ediyor.

Sotheby’s, bu tarihi tasarımı 9 Aralık’ta New York’ta düzenleyeceği lüks moda müzayedesinde yeni sahibine kavuşturacak.