Ankara’da üniversite okumak için 4 neden! ABB tek tek duyurdu
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NASA’nın resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, 50 yılı aşkın sürenin ardından Ay’a gönderilen ilk insanlı uzay aracı olan Artemis II mürettebatının son durumuna ilişkin detaylar paylaşıldı.

10 Günlük Görevde 1 Milyon Kilometreden Fazla Mesafe Kateldi

1 Nisan’da başlayan 10 günlük görev uçuşu kapsamında Komutan Reid Wiseman ve pilot Victor Glover’ın yer aldığı mürettebat kritik testler gerçekleştirdi:

  • Mesafe Rekoru: Toplam 4 astronottan oluşan ekip, Dünya ve Ay çevresindeki turları boyunca yaklaşık 1 milyon 118 bin kilometre katetti.

  • Kritik Testler Ve Araştırma: Görev süresince uzay aracındaki sistemler test edilirken, Ay’ın daha önce görüntülenmeyen kısımları kayda alındı ve gelecekteki görevler için olası iniş bölgeleri incelendi.

  • Fahri Astronotluk Rolü: Aktif görevlerini bırakacak olan Wiseman ve Glover, deneyimleriyle gelecekteki Ay keşif programlarını desteklemeyi sürdürecek.

Kaynak: AA