NASA’nın resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, 50 yılı aşkın sürenin ardından Ay’a gönderilen ilk insanlı uzay aracı olan Artemis II mürettebatının son durumuna ilişkin detaylar paylaşıldı.
10 Günlük Görevde 1 Milyon Kilometreden Fazla Mesafe Kateldi
1 Nisan’da başlayan 10 günlük görev uçuşu kapsamında Komutan Reid Wiseman ve pilot Victor Glover’ın yer aldığı mürettebat kritik testler gerçekleştirdi:
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Mesafe Rekoru: Toplam 4 astronottan oluşan ekip, Dünya ve Ay çevresindeki turları boyunca yaklaşık 1 milyon 118 bin kilometre katetti.
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Kritik Testler Ve Araştırma: Görev süresince uzay aracındaki sistemler test edilirken, Ay’ın daha önce görüntülenmeyen kısımları kayda alındı ve gelecekteki görevler için olası iniş bölgeleri incelendi.
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Fahri Astronotluk Rolü: Aktif görevlerini bırakacak olan Wiseman ve Glover, deneyimleriyle gelecekteki Ay keşif programlarını desteklemeyi sürdürecek.