Teşkilat dizisinde Serhat Kılıç’ın yerine gelecek oyuncu belli oldu

Çubuk’ta “Neşeli Günler” filmi gerçek oldu: Sirke mi, Limon mu?

EGO’dan kart merkezleri için yeni düzenleme

Bunlar da ilginizi çekebilir

Çubuk Turşu Festivali'ne Ünlü Akını: Hangi Sanatçı Ne Zaman Çıkacak?

BAZGİRET’TEN YÜKSELEN DOĞA ÇIĞLIĞI: "BU COĞRAFYANIN DEĞERİ PARAYLA ÖLÇÜLEMEZ!"

Basına 5,2 milyar TL’lik destek! Basın İlan Kurumu’ndan dikkat çeken açıklama

Fahri Astronotluk Rolü: Aktif görevlerini bırakacak olan Wiseman ve Glover, deneyimleriyle gelecekteki Ay keşif programlarını desteklemeyi sürdürecek.

Kritik Testler Ve Araştırma: Görev süresince uzay aracındaki sistemler test edilirken, Ay’ın daha önce görüntülenmeyen kısımları kayda alındı ve gelecekteki görevler için olası iniş bölgeleri incelendi.

Mesafe Rekoru: Toplam 4 astronottan oluşan ekip, Dünya ve Ay çevresindeki turları boyunca yaklaşık 1 milyon 118 bin kilometre katetti.

1 Nisan’da başlayan 10 günlük görev uçuşu kapsamında Komutan Reid Wiseman ve pilot Victor Glover’ın yer aldığı mürettebat kritik testler gerçekleştirdi:

NASA’nın resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, 50 yılı aşkın sürenin ardından Ay’a gönderilen ilk insanlı uzay aracı olan Artemis II mürettebatının son durumuna ilişkin detaylar paylaşıldı.

Ankara’da üniversite okumak için 4 neden! ABB tek tek duyurdu

Copyright © 2025. Her hakkı saklıdır.

Bu bağlantı sizi https://sonsoz.com.tr dışındaki bir siteye yönlendiriyor.