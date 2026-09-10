İstanbul Kongre Merkezi’nde (IFOS 2026) 129 ülkeden 7 bini aşkın bilim insanı ve araştırmacının katılımıyla gerçekleştirilen organizasyonda konuşan Kurtulmuş, Türkiye’nin uluslararası alanda artan önemine ve ev sahipliği yaptığı küresel etkinliklere değindi.

Gelişen tıp teknolojilerine rağmen dünyada büyük bir imkansızlık ve uçurum yaşandığına işaret eden TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, konuşmasında şu detayların altını çizdi:

Tıptaki Derin Uçurum: Bir tarafta en ileri teknolojilerle hastalıklar ortaya çıkmadan önlenebilirken, diğer tarafta temel tıp hizmetlerinden yoksun yüz milyonlarca insanın bulunduğunu belirtti.

Gazze’deki Tıbbi Çöküş: Gazze’de bombalanan ameliyathanelerde hiçbir malzeme olmadan çocuklara müdahale edilmeye çalışıldığını ifade eden Kurtulmuş, "Dünyanın en iyi tıbbi imkanlarına sahip olsanız neye yarar? Bu durum bir tıp insanı için en büyük ızdıraptır" dedi. Hindistan'da havai fişek fabrikasında patlama İçeriği Görüntüle

Tıbbi Etik Ve Çifte Standart: Ampute edilen binlerce Filistinli çocuk görmezden gelinirken uluslararası alanda uygulanan çifte standardı eleştirdi ve tıbbi etiğin artık yoksul ve mağdur insanlara ulaşmayı da kapsaması gerektiğini vurguladı.