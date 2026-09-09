Küçükçekmece’de Ayşe Tokyaz’ın öldürülmesine ilişkin davada karar çıktı. Eski polis memuru Cemil Koç, üniversite öğrencisi 22 yaşındaki Ayşe Tokyaz’ı öldürmek suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.
Ayşe Tokyaz’ın cesedi, Eyüpsultan’da yol kenarında bulunmuştu. Cinayete ilişkin yürütülen soruşturmanın ardından eski polis memuru Cemil Koç hakkında dava açılmıştı.
Cemil Koç’a ağırlaştırılmış müebbet
Mahkeme, sanık Cemil Koç’u “kadına karşı tasarlayarak ve canavarca hisle eziyet çektirerek öldürme” suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına mahkum etti.
Koç, üzerine atılı diğer suçlardan da değişen oranlarda hapis cezaları aldı.
Ayşe Tokyaz cinayeti davasında verilen karar, davanın görüldüğü mahkeme tarafından açıklandı.