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Ayşe Tokyaz cinayeti davasında verilen karar, davanın görüldüğü mahkeme tarafından açıklandı.

Koç, üzerine atılı diğer suçlardan da değişen oranlarda hapis cezaları aldı.

Mahkeme, sanık Cemil Koç’u “kadına karşı tasarlayarak ve canavarca hisle eziyet çektirerek öldürme” suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına mahkum etti.

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