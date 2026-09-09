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Otomobilin içerisinde sıkışan sürücü, itfaiye ekibi tarafından kurtarıldı. Kazada yaralanan sürücü sağlık ekibi tarafından sevk edildiği hastanede tedavi altına alındı. İşyerinde de hasar oluşurken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaza, öğle saatlerinde Sırrı Paşa Mahallesi Acar Sokak'ta meydana geldi. Rampada sürücüsünün hızlı girdiği virajda kontrolden çıkan otomobil, apartmanın altındaki iş yerine girdi. Kazanın ardından bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Apartmanda yaşayanlar kaza nedeniyle korku yaşadı.

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