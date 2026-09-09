KKTC Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, üst solunum yolu enfeksiyonu, boğaz ağrısı, ateş ve halsizlik şikâyetleriyle sağlık kuruluşlarına başvuran iki kişi hastaneye yatırıldı. Yapılan tetkiklerde her iki hastanın da Batı Nil virüsü testi pozitif çıktı.

Hastaların tedavilerinin sürdüğü belirtilirken, iki kişinin de genel durumunun bir önceki güne göre daha iyi olduğu ve şu an için hayati tehlikelerinin bulunmadığı bildirildi.

ÜÇÜNCÜ VAKA RUTİN KONTROLDE ORTAYA ÇIKTI

Virüsün tespit edildiği üçüncü kişinin ise herhangi bir şikâyetinin bulunmadığı açıklandı. Söz konusu kişinin rutin kan tetkikleri sırasında yapılan incelemelerde Batı Nil virüsü testi pozitif çıktı.

Sağlık Bakanlığı, üç hastanın sağlık durumunun yakından takip edildiğini belirtti.

SİVRİSİNEKLER ARACILIĞIYLA BULAŞIYOR

Batı Nil virüsü, enfekte sivrisineklerin ısırması yoluyla insanlara bulaşabiliyor. KKTC Sağlık Bakanlığı daha önce yaptığı açıklamalarda virüsün özellikle Culex cinsi sivrisineklerin ısırmasıyla insanlara ve hayvanlara geçebildiğini, insandan insana bulaşmasının ise söz konusu olmadığını belirtmişti.

Virüs bazı kişilerde herhangi bir belirtiye yol açmazken, bazı vakalarda ateş, halsizlik, baş ağrısı ve kas güçsüzlüğü gibi belirtiler görülebiliyor. Daha ağır seyreden vakalarda ise hastanede tedavi gerekebiliyor.

KKTC Sağlık Bakanlığı, sivrisineklerle mücadele ve halkın hastalıktan korunmasına yönelik çalışmaların sürdüğünü belirtiyor.