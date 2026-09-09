Ankara Büyükşehir Belediyesi, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda başkentte eğitim gören üniversite öğrencilerine yönelik hizmetlerini öne çıkardı.

“Kampüsün nerede?” sorusuna “Ankara’nın her yerinde!” yanıtının verildiği paylaşımda, gençlerin yalnızca üniversite kampüsleriyle sınırlı kalmadan kentin farklı noktalarındaki imkanlardan yararlanabileceği belirtildi.

Gençler için kütüphaneden teknoloji merkezine kadar birçok imkan

ABB’nin paylaşımında, üniversite öğrencilerinin eğitim ve sosyal yaşamını desteklemeye yönelik farklı alanlardaki hizmetlere dikkat çekildi.

Genç Akademiler, kütüphaneler, teknoloji merkezleri ve spor alanları başta olmak üzere gençlere yönelik imkanların Ankara’nın çeşitli noktalarında bulunduğu ifade edildi.

ABB’den gençlere: “Ankara’da Üniversite Okunur”

Paylaşımın sonunda ise üniversite öğrencilerine yönelik dikkat çekici bir mesaj verildi:

“Çünkü Ankara’da Üniversite Okunur.”

ABB, bu mesajla Ankara’nın üniversite öğrencileri açısından yalnızca eğitim kurumlarıyla değil, sosyal, kültürel, teknolojik ve sportif imkanlarıyla da gençlerin yaşamına katkı sunduğuna dikkat çekti.