Çubuk’ta her yıl büyük bir coşkuyla gerçekleştirilen Çubuk Turşu festivalinin bu yıl da yoğun ilgi gördüğünü belirten Hasan Hüseyin Benli, vatandaşların festivale akın akın geldiğini söyledi.

Sonsöz Gazetesi’nden Sümer Taşkıran’ın haberine göre; Benli, Çubuk Turşu Festivali’nin her yıl kendisini daha da geliştirdiğini belirterek, “Bu festivalde inanılmaz derecede rağbet var. İnsanlar akın akın buraya geliyor. Çubuk Festivali her zaman güzel olmuştur ama her sene üzerine koyarak ilerliyor. Biz de bu durumdan çok mutluyuz. Satışlarımız çok güzel ilerliyor. Doğal ve kendi yaptığımız ürünleri vatandaşlarla buluşturmanın mutluluğunu yaşıyoruz” dedi. Ankara başta olmak üzere farklı bölgelerden festivale gelen vatandaşlara teşekkür eden Benli, yoğun ilgiden duydukları memnuniyeti dile getirdi.

“45 ÇEŞİT TURŞUMUZ VAR”

Benli Turşu’nun ürün çeşitliliğine de değinen Hasan Hüseyin Benli, yaklaşık 45 çeşit turşu ürettiklerini belirterek, klasik turşuların yanı sıra oldukça sıra dışı ürünlerin de bulunduğunu söyledi. Benli, “Bizde her şeyden, her çeşitten turşu bulabilirsiniz. İlginç gelebilir ama yumurta turşusu, çilek turşusu, hatta balık turşusu bile yapıyoruz. Tabii bunlar herkesin tercih ettiği tatlar değil. Biraz farklı gelebiliyor. Örneğin balık turşusunu daha çok Karadenizliler, çilek turşusunu ise İzmirliler tercih ediyor” ifadelerini kullandı.

Benli, en çok tercih edilen ürünün ise salatalık turşusu olduğunu belirterek, onu karışık turşu ve biber turşusunun takip ettiğini söyledi. Üretimleri arasında pancar, patlıcan, lahana, havuç, sarımsak ve karnabahar gibi pek çok ürünün de bulunduğunu aktardı.

“BİZ TURŞUYA YEŞİL ALTIN DİYORUZ”

Çubuk turşusunun en önemli özelliklerinden birinin kullanılan salatalığın yapısı olduğunu vurgulayan Benli, ürünlerinin tamamen doğal ve el emeğiyle hazırlandığını söyledi. “Biz buna yeşil altın diyoruz” diyen Benli, Çubuk salatalığının bölgenin toprağı, suyu ve ikliminden kaynaklanan kendine özgü bir lezzete sahip olduğunu ifade etti.

Benli, “Türkiye’nin her yerinde salatalık yetişiyor ama Çubuk’un kendine has bir salatalık tadı var. Turşuluk özel bir salatalık kullanıyoruz. Bu salatalıkların özelliği düz olması. Kornişon salatalık bizde yok. Turşunun lezzetinin sırrı da bu özel salatalıktan geliyor” diye konuştu.

TURŞUNUN SIRRI: DOĞALLIK VE EL EMEĞİ

Turşuların hem evlerde hem de imalathanelerde hazırlandığını belirten Benli, üretimde kadın emeğinin önemli bir yere sahip olduğunu söyledi. Benli, imalathanelerde çalışan kadınların salatalıkları tek tek elden geçirerek turşuları hazırladığını ifade etti.

Üretim sürecine ilişkin de bilgi veren Benli, salatalıkların mayıs ayının 20’si civarında ekildiğini, temmuz ayının sonlarına doğru hasadın başladığını ve eylül ayının başlarına kadar devam ettiğini söyledi. “Bu ürünlerde hiçbir şekilde katkı maddesi yok. Her şey doğal. Turşumuzu sirke ile yapıyoruz” diyen Benli, turşu suyunun da kendine has faydaları bulunduğunu belirtti.

ÇUBUK’TA “NEŞELİ GÜNLER” FİLMİ GERÇEK OLDU!

Röportajın en renkli bölümü ise turşunun nasıl yapılması gerektiği üzerine yaşanan “sirke mi, limon mu?” tartışması oldu. Yeşilçam’ın unutulmaz yapımlarından “Neşeli Günler” filminde Adile Naşit ve Münir Özkul’un canlandırdığı karakterler arasında yaşanan meşhur turşu tartışması, bu kez Benli çiftinin evinde esprili bir şekilde gündeme geldi.

Hasan Hüseyin Benli, turşunun sirke ile yapılması gerektiğini savunurken eşi Übidiye Benli ise limon taraftarı olduğunu söyledi. Hasan Hüseyin Benli, “Limonla turşu bence olmaz. Eşim olur diyor, ben olmaz diyorum. Bizim evde de zaman zaman ‘sirke mi, limon mu?’ tartışması yaşanıyor. Ben sirke diyorum, o limon diyor. Tabii bunu filmi hatırlayarak, tamamen espri olarak yaşıyoruz” ifadelerini kullandı. Benli, turşunun mayalanması ve fermantasyonu açısından doğal üzüm sirkesinin önemli olduğunu belirterek, kendi tercihlerinin kesinlikle sirkeden yana olduğunu dile getirdi.

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