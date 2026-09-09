Olay, Armağan İlci Mahallesi’nde bulunan karpuz satış yerinde meydana geldi.

Yaklaşık 35 yıldır pazarcılık yapan Hüseyin Karakaş, geçen pazar gecesi mal getirdikten sonra güvenlik kameralarını kontrol etti.

Kayıtları inceleyen Karakaş, saat 01.36 sıralarında motosikletle gelen iki kişinin satış yerinde durduğunu gördü.

“İyi bir karpuz seç şuradan”

Görüntülerde iki kişiden birinin karpuzları incelediği, diğerinin ise cep telefonuyla yaşananları kaydettiği görüldü.

Gençlerden biri, “İyi bir karpuz seç şuradan” derken, diğeri “Sen bana bırak. Bu eller sihirli” sözleriyle karşılık verdi.

Ardından cep telefonuyla kayıt yapan kişinin, “İşte bak burası Türkiye. Karpuzumuzu seçeriz, açık olsa da olmasa da paramızı bırakırız. Hakkını helal et abi, karpuzumuzu aldık” dediği duyuldu.

Ancak iki kişinin karpuzları aldıktan sonra para bırakmadan motosikletle bölgeden ayrıldığı görüldü.

Esnaf görüntüleri “Helal olsun” notuyla paylaştı

Güvenlik kamerası kayıtlarını izleyerek durumu fark eden Hüseyin Karakaş, görüntüleri sosyal medya hesabından paylaştı.

Karakaş, paylaşımına, “Gece saat 01.36 Armağan İlci'deki sergiden karpuz alan küçük adam, ‘Hakkını helal et’ demişsin. Helal olsun, afiyet bal şeker olsun” notunu yazdı.

Gençleri teşhir etmek ya da kötülemek amacı taşımadığını belirten Karakaş, iyi niyetlerini hissettiği için olayın üzerine gitmediğini söyledi.

“Bizden yana helal olsun ama olmaması daha güzel”

Yaşananları anlatan Karakaş, “Üzerine gitmeye gerek yok. Biraz düşündürücü bir olay. Para bırakmak istemişler. ‘Hakkını helal et abi’ falan demişler. Üzerine gitmedik. Bizden yana helal olsun. Afiyet bal şeker olsun” dedi.

Paylaşımın ardından farklı tepkiler aldıklarını belirten Karakaş, “Gülümseten, düşündüren tepkilerle de karşılaştık. Bizden yana helal olsun ama olmaması daha güzel. Canları çekmiş, almışlar” ifadelerini kullandı.

Karakaş, 35 yıllık pazarcılık hayatında karpuz sergisinde ilk kez böyle bir olayla karşılaştığını, pazarda ise benzer durumların birkaç kez yaşandığını söyledi.

Polis iki kişinin kimliğini belirledi

Polis ekiplerinin güvenlik kamerası görüntülerini incelemesi sonucu iki kişinin kimliklerinin belirlendiği öğrenildi.

Hüseyin Karakaş’ın şikayetçi olmaması nedeniyle iki kişi hakkında herhangi bir işlem yapılmadığı belirtildi.