Televizyon ekranlarında bu akşam reyting rekabeti kızışacak. Kanal D’nin iddialı yapımı “Haysiyet” ilk bölümüyle, Star TV’nin “Tuzlu Kahve” dizisi ikinci bölümüyle izleyici karşısına çıkacak. Bergüzar Korel ve Kenan İmirzalıoğlu’nu buluşturan atv’nin sevilen dizisi “A.B.İ.” ise yeni sezonuyla ekranlara dönecek.

Haysiyet ilk bölümüyle ekrana geliyor

Kanal D’nin yeni dizisi “Haysiyet”, bu akşam ilk bölümüyle izleyiciyle buluşacak. Dizi, yayın hayatına reyting yarışının önemli yapımlarından biri olarak başlayacak.

Tuzlu Kahve ikinci bölümüyle devam edecek

Star TV’nin yeni dizisi “Tuzlu Kahve” ise ikinci bölümüyle ekranlarda olacak. İlk bölümünün ardından dizinin ikinci bölüm performansı da reyting sonuçlarında merakla bekleniyor.

A.B.İ. yeni sezonuyla dönüyor

Bergüzar Korel ve Kenan İmirzalıoğlu’nun başrollerini paylaştığı atv’nin “A.B.İ.” dizisi de bu akşam ikinci sezonunun ilk bölümüyle izleyici karşısına çıkacak.

Üç dizinin aynı akşam reyting yarışına girmesiyle, günün reyting sonuçları izleyiciler ve televizyon dünyası tarafından merakla takip edilecek.