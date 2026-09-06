Ünlü oyuncu Serhat Kılıç’ın vefatı sanat dünyasında ve sevenleri arasında büyük üzüntüye neden oldu. Kılıç’ın 8 yıldır beraberlik yaşadığı sevgilisi Özlem Esmergül, oyuncunun ardından sosyal medya hesabından duygusal bir paylaşım yaptı.

Esmergül, paylaşımında Serhat Kılıç’a duyduğu sevgiyi anlatırken, yaşadığı acıyı da şu sözlerle ifade etti:

“Dünyaya bir daha gelirsek eğer yine seni bulacağım, yine sana aşık olacağım, yalnız seni seveceğim…”

Kılıç’a hitaben duygularını sürdüren Esmergül, “Gözümün nuru, başımın tacı, içimin yarası, yoldaşım, sırdaşım, hayatımın en büyük aşkı, sevdiğim, ömrüm…” ifadelerini kullandı.

“Ben hayatımda hiç böyle sevilmedim”

Özlem Esmergül, Serhat Kılıç ile yaşadığı ilişkinin kendisi için taşıdığı anlamı da paylaşımında dile getirdi.

Esmergül, “Ben hayatımda hiç böyle sevilmedim, hiç böyle sevmedim” sözleriyle Kılıç’a duyduğu sevgiyi anlattı.

Oyuncunun vefatının ardından yaşadığı özlemi de ifade eden Esmergül, paylaşımını “Beni hasretine mahkum ettin”sözleriyle sürdürdü.

Serhat Kılıç’ın ardından gelen bu duygusal paylaşım, oyuncunun sevenlerini de derinden etkiledi.