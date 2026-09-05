İstanbul'un simge noktalarından Galataport, eşarp ve tesettür giyim temalı bir moda organizasyonuna ev sahipliği yaptı. Çok sayıda iş insanı ve vatandaşın takip ettiği etkinlikte yaklaşık 70 manken, özel tasarım elbise ve eşarpları tanıttı.

Deniz kenarında gerçekleştirilen defilede farklı tasarımlar podyuma taşınırken, sunucu Burcu Esmersoy ve model Ebru Şallı da mankenler arasında yer aldı. Organizasyonun finalinde ise ünlü şarkıcı Hadise konser verdi.

Hadise konseri ve manken kadrosu tepki çekti

Renkli görüntülere sahne olan organizasyon, defile sonrasında gerçekleşen Hadise konseriyle de gündeme geldi. Muhafazakar giyim ve tesettür temalı etkinlikte tercih edilen manken kadrosu ile finalde Hadise'nin sahne alması, bazı kesimler tarafından organizasyonun konseptiyle uyumsuz bulundu.

Söz konusu tercihler sosyal medyada da tartışma konusu olurken, etkinliğe ilişkin farklı görüşler ortaya çıktı.

Burcu Esmersoy: Eşarp bağlamak bir sanat

Defilede podyuma çıkan Burcu Esmersoy, eşarp tasarımlarını ve bağlama şeklini beğendiğini söyledi. Eşarp bağlama sürecinden etkilendiğini belirten Esmersoy, deneyimini şu sözlerle anlattı:

"Başörtüsünü bağlarken bunun bir sanat olduğunu fark ettim. İnanılmaz güzel bağladılar. Hayran kaldım, bozmak ve çıkartmak istemiyorum. Gömlek benim en sevdiğim kıyafetlerden biri, bu desen ve renk tam bana göre. Zaten bunu geri vermeyi düşünmüyorum."

Ebru Şallı: Tesettür gerçekten çok şık ve modern

Organizasyonda iki farklı kombinle podyuma çıkan Ebru Şallı ise tesettür kıyafetlerinin tasarımını ve kullanım rahatlığını övdü.

Deniz kenarında gerçekleştirilen defilenin atmosferini beğendiğini belirten Şallı, kıyafetindeki işlemelerin el işçiliği olduğunu ifade ederek şunları söyledi:

"Giydiğim kıyafetteki işlemelerin hepsi el işiydi, adeta rüya gibi bir defile oldu. Eşarp çok şık ve son derece modern durdu. Bu kıyafetleri sadece kapalı kadınlar değil, herkes rahatlıkla giyebilir. Zamanında mayo defilesine de çıktık, tesettür defilesine de. Hepsini tecrübe ettik ama tesettür gerçekten çok şık."

Galataport'taki organizasyon, eşarp ve tesettür giyim tasarımlarının yanı sıra ünlü isimlerin podyum performansları ve Hadise'nin konseriyle gece boyunca gündemde kaldı.