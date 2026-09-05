Olay, gece saatlerinde Şirintepe Mahallesi’nde meydana geldi. Veli Köksal, arkadaşı M.B.A.’nın evine misafirliğe gitti.

Bir süre sonra henüz belirlenemeyen nedenle ikinci kattaki dairenin penceresinden düşen Köksal, ağır yaralandı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Köksal, ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Ancak Köksal, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Olayın nasıl gerçekleştiğinin belirlenmesi amacıyla başlatılan soruşturma sürüyor.