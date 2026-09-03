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Cenaze, otopsi işlemleri için Eskişehir Şehir Hastanesi morguna kaldırılırken, polis ekiplerince olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrollerde hayatını kaybettiği belirlenen Öcal'ın ölümü şüpheli olarak değerlendirildi.

İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

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