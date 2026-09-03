2-6 Eylül tarihleri arasında düzenlenen ve 21 ülkeden 136 sanatçıyı Eskişehir'de buluşturan festivalin açılış heyecanı, katılımcıların Vilayet Meydanı'nda bir araya gelmesiyle start aldı.

"Porsuk'un Ritmine Ortak Olun"

Kortej öncesi vatandaşlara seslenen Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce, konuşmasında Eskişehir'in düşman işgalinden kurtuluşunun 104'üncü yılını da kutladıklarını belirterek, kentin ilk Uluslararası Porsuk Festivali'ne ev sahipliği yapmasından duyduğu gururu dile getirdi.

Festival coşkusunun kentin dört bir yanına yayılacağını vurgulayan Ünlüce, "Festivalin ruhunu kentteki bütün sokaklarda, caddelerde, bulvarlarda özellikle Porsuk Çayı'nın kenarında hissedeceğiz. Büyükşehir Belediyesi olarak tüm Eskişehirlileri Porsuk'un ritmine ortak olmaya ve bu coşkuyu birlikte yaşamaya davet ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Sokaklarda Bando Coşkusu, Porsuk'ta Gondol Sefası

Bando eşliğinde başlayan kara kortejinde, 21 farklı ülkeden gelen katılımcılar kendi geleneksel kıyafetleriyle yürüyüşe renk kattı. Festivale özel olarak tasarlanan mavi renkli "Porsuk ruhu" maskotu ise vatandaşlardan ve özellikle çocuklardan büyük ilgi gördü. İki Eylül Caddesi'nden Porsuk Bulvarı'na kadar uzanan yürüyüşe sivil toplum kuruluşları da katılım sağladı.

Açılışın en büyüleyici anları ise Porsuk Çayı'ndaki nehir kortejinde yaşandı. Rengarenk aydınlatılan ve özel figürlerle süslenen gondolların Porsuk Çayı üzerindeki geçişi izleyenlere görsel bir şölen sundu. Coşkulu açılış programı nehir kenarındaki DJ performansıyla sona erdi.

5 Gün Boyunca Sanatın Kalbi Eskişehir'de Atacak

"Porsuk akıyor, dünya Eskişehir'de buluşuyor" mottosuyla yola çıkan festival, 5 gün boyunca kenti sanatın ve kültürlerin ortak noktası haline getirecek. Kentin birçok farklı noktasında düzenlenecek programlarda konserlerden tiyatroya, dans gösterilerinden atölyelere, çocuk etkinliklerinden kültür-sanat söyleşilerine kadar pek çok etkinlik sanatseverlerle buluşacak.