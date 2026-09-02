ABD Başkanı Donald Trump, Hürmüz Boğazı'nın ismine ilişkin dikkat çeken bir paylaşımda bulundu. Trump, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, boğazın adının “Trump Boğazı” olarak değiştirilmesini önerdi.

Trump, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

“Artık burayı ABD'nin kontrolü altına aldığımıza göre, Hürmüz Boğazı'nın adını Trump Boğazı olarak değiştirmeli miyiz? Tıpkı Amerika'nın kendisi gibi, bu boğaz da hiç olmadığı kadar popüler olurdu.”

Trump’tan Hürmüz Boğazı açıklaması

Trump, daha önce yaptığı bazı açıklamalarda da Hürmüz Boğazı'nın Amerikan donanmasının kontrolü altında olduğunu öne sürmüştü.

ABD Başkanı ayrıca boğazın “ABD toprağı” sayılabileceğini iddia etmişti.

Trump'ın son paylaşımı, Hürmüz Boğazı'na yönelik önceki açıklamalarının ardından yeni bir tartışmanın fitilini ateşledi.