Star TV ekranlarında yayınlanan “Çirkin” dizisinin ikinci sezonuna ilişkin yayınlanan tanıtım filmi, dikkat çeken bir telif tartışmasının fitilini ateşledi. 2022 yılında vizyona giren “Bergen” filminin yapım şirketi Orchestra Content, dizinin ikinci sezonu için hazırlanan yaklaşık 1 dakikalık teaserda, Bergen filminde yer alan bazı sahnelerin ve görsel unsurların kullanıldığını öne sürdü.

Orchestra Content tarafından yapılan yazılı açıklamada, “Çirkin” dizisinin ikinci sezon tanıtımında Bergen filmine ait planların, ses tasarımının ve atmosferin birebir kopyalandığı iddia edildi.

“Atmosfer tamamen aynı” iddiası

Yapım şirketinin açıklamasında, tanıtım filmindeki bazı sahnelerin Bergen karakterinin filmde sahneye çıkış süreciyle büyük benzerlik taşıdığı belirtildi.

Şirket, Bergen filminde yer alan makyaj masasında hazırlanma, eldivenleri giyme, parfüm sıkma, gözlere yakın plan çekim yapılması, ardından koridordan yürüyerek sahneye çıkma ve kameranın karakterin arkasından sahne ile seyirciyi göstermesi gibi planların, filmin senaryosu ve storyboard çalışmasında önceden tasarlanmış yaratıcı unsurlar olduğunu savundu.

Açıklamada ayrıca söz konusu sahnelerin aynı açılar ve benzer akışla çekildiği, tanıtımda sahnede seslendirilen şarkının da Bergen filmindeki kullanım biçimine benzer şekilde yer aldığı öne sürüldü.

Orchestra Content, benzerliklerin yalnızca genel bir sahne fikrinden ibaret olmadığını savunarak, telif hakkı ihlaliiddiasında bulundu. Yapım şirketi, tanıtımın yayınlanmasının durdurulmaması halinde tazminat davası açacaklarını duyurdu.

25 Film’den “şaşkınlıkla karşıladık” yanıtı

“Çirkin” dizisinin yapımcısı 25 Film ise Orchestra Content tarafından yöneltilen suçlamalara yanıt verdi.

25 Film yetkilileri, ilk kez bu tür bir iddiayla karşı karşıya kaldıklarını belirterek, gazino kulislerinde sanatçıların hazırlanması ve ardından koridordan geçerek sahneye çıkmasının sinema tarihinde yaygın biçimde kullanılan bir anlatım olduğunu ifade etti.

Yapım şirketinden yapılan açıklamada, “Bütün gazinoların kulisleri hemen hemen aynıdır, bir makyaj masası vardır, solistler o masada hazırlanır ve ardından bir koridordan yürüyerek bir perdenin arkasından sahneye çıkarlar”denildi.

Bu tür sahnelerin hem dünya sinemasında hem de Yeşilçam'da daha önce çok sayıda kez kullanıldığını belirten 25 Film yetkilileri, Orchestra Content'in açıklamasını “şaşkınlıkla karşıladıklarını” söyledi.

Böylece “Çirkin” dizisinin ikinci sezon tanıtımı üzerinden başlayan tartışmada, iki yapım şirketinin sahnelerin özgünlüğü ve telif kapsamına ilişkin farklı değerlendirmeleri gündeme geldi.