KANAL D'nin merakla beklenen yeni dizisi Haysiyet, güçlü hikayesi ve zengin oyuncu kadrosuyla ekran yolculuğuna hazırlanıyor. Dizinin yıldızları Doğukan Güngör (Mehmet) ve Merih Öztürk (Simay) ikilisinin uyumu şimdiden izleyicilerin ilgisini çekti.

İKİ FARKLI DÜNYANIN İNSANLARI

Dizide Doğukan Güngör'ün hayat vereceği Mehmet; hedefleri ve idealleri olan, doğrularından taviz vermeyen bir mahalle delikanlısı olarak izleyici karşısına çıkacak. Mehmet'in en zorlu sınavı ise aşkı ile haysiyeti arasında yapacağı seçim olacak. Merih Öztürk'ün canlandırdığı Simay ise zeki, sağduyulu ve özgürlüğüne düşkün bir kadın. Statü yerine samimiyete, gösteriş yerine gerçeğe değer veren Simay'ın adalet duygusu ve inatçı karakteri, hikayenin dikkat çeken unsurlarından biri olacak.

ÇATIŞMANIN ORTASINDA AŞK

Farklı yaşamların içinden gelen Mehmet ve Simay'ın yollarının kesişmesiyle başlayacak hikaye, iki karakterin birbirine aşık olmasıyla derinleşecek. Ancak bu aşk, birbirine zıt iki ailenin çatışmasının ortasında filizlenecek.

GÜÇLÜ OYUNCU KADROSU

Yapımcılığını Ali Gündoğdu ve İnci Gündoğdu'nun üstlendiği Haysiyet'in yönetmen koltuğunda Eda Teksöz oturuyor. Dizinin oyuncu kadrosunda Kerem Alışık, Doğukan Güngör, Reha Özcan, Merih Öztürk, Nergis Öztürk, Burak Çelik, Gökberk Yıldırım, Orkuncan İzan, Asır Gündoğdu, Aybüke Yılmaz, Elifcan Ongurlar, Berfin Kıymaz, Nizam Namidar, Gülçin Hatıhan, Ayça Varlıer, Ceren Kesim, Ecem Koca, Doruk Miraç Günaydın, Hilal Kuvvet yer alıyor.

8 EYLÜL'DE KANAL D'DE

Süreç Film imzalı Haysiyet, 8 Eylül Salı günü Kanal D ekranlarında izleyiciyle buluşacak.