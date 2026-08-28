Ankara Büyükşehir Belediyesi, ANKAPARK’ın geleceğine ilişkin yürütülen çalışmalar ve parkın mevcut durumuyla ilgili kamuoyuna açıklamada bulundu.

Belediyeden yapılan açıklamada, “ANKAPARK ne olmalı?” sorusuyla gerçekleştirilen ankete 80 bini aşkın vatandaşın katıldığı, katılımcıların yüzde 90’ından fazlasının alanın yeşil alan ve rekreasyon alanı olarak değerlendirilmesi yönünde görüş bildirdiği belirtildi.

Bu görüş doğrultusunda ANKAPARK’ın ücretsiz olarak vatandaşların kullanımına açıldığı ifade edildi.

ANKAPARK’ta 801 Milyon Dolarlık Harcama Vurgusu

Açıklamada, ANKAPARK’ın yapımına başlanmasından bugüne kadar geçen süreçte alınan kararlar, yapılan harcamalar ve kamu kaynaklarının kullanımına ilişkin belgelerin kamuoyuyla paylaşıldığı kaydedildi.

ABB, açıklamasında ANKAPARK için 801 milyon dolarlık kamu kaynağı harcandığını belirterek, söz konusu kaynağın nasıl kullanıldığına ilişkin bilgi ve belgelerin şeffaflık anlayışı doğrultusunda yayımlandığını bildirdi.

Vatandaşların ANKAPARK sürecine ilişkin ayrıntıları inceleyebilmesi amacıyla hazırlanan ankaparkgercekleri.cominternet sitesinde ilgili belgelerin erişime sunulduğu belirtildi. Ayrıca vatandaşların sitedeki “Soru Sor” bölümü üzerinden ANKAPARK hakkında merak ettikleri konuları iletebilecekleri ifade edildi.

“Suç Duyurusunda Bulunuldu”

Açıklamanın dikkat çeken bölümünde ise ANKAPARK’ın yapımı ve oluştuğu belirtilen kamu zararına ilişkin hukuki süreç hakkında bilgi verildi.

ABB, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın, sürecin başlangıcında kendisi de dahil olmak üzere sorumluluğu bulunan kişilerin araştırılması ve varsa hukuki sorumluluklarının tespit edilmesi amacıyla suç duyurusunda bulunduğunu belirtti.

Söz konusu suç duyurusunun ise takipsizlik kararıyla sonuçlandığı ifade edildi.

Belediye, ANKAPARK’a ilişkin bilgi ve belgelerin kamuoyuna açık şekilde paylaşılmaya devam edeceğini bildirdi.