Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, önümüzdeki üç gün için orman yangını riskine karşı vatandaşları uyardı. Yumaklı, meteorolojik verilerin özellikle Marmara, Ege ve Batı Akdeniz bölgelerinde yangın tehlikesinin artacağına işaret ettiğini açıkladı.

Bakan Yumaklı, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, 28-30 Ağustos tarihlerinin orman yangınları açısından kritik olacağını belirtti.

Kuvvetli rüzgar ve yüksek sıcaklığa dikkat

Yumaklı, söz konusu tarihlerde etkili olması beklenen kuvvetli rüzgar, yüksek sıcaklık ve düşük nemin yangın riskini önemli ölçüde artırabileceğine dikkat çekti.

Vatandaşlardan ormanlık alanlarda ve ormanların yakın çevresinde kesinlikle ateş yakmamalarını isteyen Yumaklı, kuru otluk alanlara yanıcı maddelerin atılmaması gerektiğini vurguladı.

Anız ve bahçe atığı yakmayın

Bakan Yumaklı, yangın riskinin yüksek olduğu günlerde anız ve bahçe atığı yakma gibi faaliyetlerden uzak durulması gerektiğini belirtti.

Yumaklı ayrıca, ormanlık alanlarda veya çevresinde en küçük bir duman ya da şüpheli durum görülmesi halinde bunun vakit kaybetmeden 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi çağrısında bulundu.

“En büyük gücümüz yangını önlemek”

Devletin tüm imkanlarıyla orman yangınlarına karşı mücadele ettiğini belirten Yumaklı, orman ekiplerinin çalışmalarının kararlılıkla sürdüğünü ifade etti.

Yumaklı, yangınlarla mücadelede vatandaşların duyarlılığının büyük önem taşıdığını belirterek, yangınların çıkmasını önlemenin en etkili yolunun toplumsal dikkat ve tedbir olduğunu vurguladı.

Yetkililer, özellikle 28-30 Ağustos tarihlerinde Marmara, Ege ve Batı Akdeniz'de ormanlık alanlarda daha dikkatli olunması gerektiğini belirtiyor.