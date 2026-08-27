CHP Genel Başkan Yardımcısı Necdet Saraç, parti genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında emeklilerin ekonomik durumuna ve asgari ücret tartışmalarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Saraç, Türkiye’de emeklilerin önemli bir bölümünün düşük gelirle yaşam mücadelesi verdiğini belirterek, mevcut maaşların ekonomik koşullar karşısında yetersiz kaldığını savundu.

“17 milyon emeklinin yüzde 80’i 23-40 bin lira arasında maaş alıyor”

Emeklilerin yaşadığı ekonomik sorunlara dikkat çeken Saraç, Sosyal Güvenlik Kurumu verilerine göre Türkiye’de yaklaşık 16 milyon emekli bulunduğunu söyledi.

En düşük emekli aylığının 23 bin 552 lira olduğunu belirten Saraç, emeklilerin büyük bölümünün bu seviyeye yakın gelirle geçinmeye çalıştığını ifade etti.

Saraç, şöyle konuştu:

“17 milyon emeklinin yüzde 80’i ne maaş alıyor biliyor musunuz? 23 bin ile 40 bin lira arasında maaş alıyor. Yani her 10 emekliden 8’i bu maaşa mahkum ediliyor.”

“2 milyon 200 bin emekli çalışmak zorunda”

Emeklilerin geçim sıkıntısı nedeniyle yeniden çalışma hayatına dönmek zorunda kaldığını öne süren Saraç, yaklaşık 2 milyon 200 bin emeklinin resmi olarak başka bir işte çalıştığını söyledi.

Saraç, kayıt dışı çalışan emeklilerin de bulunduğunu belirterek, bu durumun emeklilerin ekonomik koşullarını ortaya koyduğunu savundu.

CHP’den asgari ücret için 45 bin lira çağrısı

Asgari ücretin mevcut seviyesinin yetersiz olduğunu ifade eden Saraç, CHP’nin asgari ücret konusundaki önerisini de açıkladı.

Saraç, asgari ücretin en az 45 bin lira olması gerektiğini belirterek, emekli aylıklarının da asgari ücret seviyesine çıkarılması gerektiğini söyledi.

“Bu ülkede asgari ücret 28 bin lira olamaz, minimum 45 bin lira olmalıdır. Bu ülkede emekli aylığı 23 bin lira olamaz, çok rahat ‘asgari ücret seviyesinde olabilir’ diyebilmemiz gerekiyor.”

“Çıtayı yükseltmemiz lazım”

Türkiye’de emekli maaşlarının geleceğine ilişkin değerlendirmelerde de bulunan Saraç, mevcut politikaların devam etmesi halinde emeklilerin daha büyük ekonomik sorunlarla karşı karşıya kalabileceğini savundu.

Saraç, “Çıtayı yükseltmemiz lazım” diyerek, sosyal devlet anlayışının güçlendirilmesi gerektiğini ifade etti.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Saraç, devletin yeniden kamucu ve sosyal politikaları önceleyen bir anlayışla hareket etmesi gerektiğini belirterek, emeklilerin ekonomik koşullarının iyileştirilmesi çağrısında bulundu.